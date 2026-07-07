溪湖員林客運站驚險一幕！85歲嬤遭公車擦撞　倒地骨折送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮員林客運總站內發生一起驚險意外。昨（6）日晚間一輛準備進站載客的大客車，在站內廣場與一名推著助行器緩步穿越的85歲謝姓阿嬤發生擦撞倒地，右腳遭車輛左前輪壓傷，現場情況一度危急。警消獲報後火速到場將阿嬤送往醫院救治，目前生命跡象穩定，肇事駕駛則無酒駕，相關肇事原因尚待警方調查釐清。

▲溪湖鎮員林客運發生擦撞意外。（圖／民眾提供）

擦撞畫面曝光，事件發生在昨（6）日晚間7時9分，當時謝姓阿嬤推買菜車步行穿越站內廣場，員林客運陳姓駕駛正駕駛大客車駛入總站，準備停靠月台載客，雙方發生碰撞。

▲謝姓阿嬤當時推著助行車步行進入客運總站廣場，後方客運進站（圖／民眾提供）

阿嬤右腳被車輪壓傷，倒地後側躺於前輪旁，所幸未被車輛直接輾壓。彰化縣消防局獲報後，立即派遣埔心及埤頭分隊救護人員前往，到場時傷者意識清醒，除右腳傷勢外，雙下肢及右肩亦有擦傷，並反映臀部疼痛。救護人員隨即為其清洗傷口、包紮止血，並以長背板固定後，緊急送往衛部彰醫院救治。

院方診斷指出，謝婦骨盆及右大腿有骨折情形，目前住院治療中，意識清楚，暫無生命危險。至於客運駕駛陳男則未受傷，酒測值為0.00mg/L。由於事故發生於客運總站站區內，非屬一般道路範圍，警方後續將持續調查事故確切原因，釐清肇事責任歸屬。

▲溪湖鎮員林客運發生擦撞行人意外。（圖／民眾提供）