又有台男落網！柬埔寨破獲詐騙機房　警破門逮7嫌

▲西哈努克省憲兵隊逮捕1名台灣人以及6名中國大陸人。（圖／翻攝自柬中時報）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨西哈努克省（Sihanoukville）再度傳出有台灣人涉嫌詐騙遭逮！當地憲兵隊6日強力攻堅一棟別墅，搗毀一個暗藏其中的網路詐騙機房，當場逮捕7名嫌犯，其中包含1名台灣籍男子與6名中國大陸籍男子，並在現場查獲高達690支手機與多部筆電，目前全案已移送法辦。

別墅變身詐騙大本營 警破門逮7人

根據《柬中時報》報導，柬埔寨西哈努克省憲兵隊於6日發動突擊行動，目標鎖定西哈努克市第一分區內的一棟透天別墅。執法人員破門而入後，發現該處竟是一個頗具規模的網路詐騙據點。

警方在屋內當場壓制並逮捕了7名男性嫌疑犯，經查身分，分別為1名台灣人以及6名中國大陸人。

▲現場查扣690支智慧型手機。（圖／翻攝自柬中時報）



滿桌犯案工具曝光 扣押近700支手機

為了順利進行跨國詐騙，該集團在別墅內架設了完善的網路設備。執法人員在現場進行大規模搜索，查扣了數量驚人的作案工具，包含690支智慧型手機、5台筆記型電腦、3台WiFi分享器，以及大量的人頭SIM卡、充電設備與網路線等電子用品，犯罪規模相當龐大。

全數移送法辦 當局持續追查幕後黑手

柬國憲兵單位指出，目前這7名落網的涉案嫌犯以及所有查扣的電子證物，都已經全數移交給西哈努克省初級法院。檢警將以涉嫌從事網路詐騙等罪名，對他們進行後續的司法審問與處理。

當局也強調，此案仍在持續擴大調查中，警方將順藤摸瓜，全力追查該詐騙集團的整體組織架構，誓言將潛藏在幕後的其他共犯一網打盡。