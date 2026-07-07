今「小暑」3種人易衰　5禁忌一次看

▲進入夏天，天氣十分炎熱。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「小暑」，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，今年小暑逢水星與冥王星逆行，共有5禁忌，像是冷氣不宜開太強，且生肖屬鼠、巨蟹座、水瓶座易有衰事；此外，可準備一張黃色紙發大財。

小孟老師說，小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經105度的位置，這時天氣會漸漸變熱，因此被稱為「小暑」；在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。

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小孟老師表示，俗語說「小暑大暑，上蒸下煮」，顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。

小暑5禁忌

1、 小暑不宜曝曬

小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、 忌辛辣與油膩食物

小暑不宜吃太麻辣的食物，若吃太辣或太油容易上火，導致腸胃不順。

3、 室內冷氣不宜開太強

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷，室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈。

4、忌安門

小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水。因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。

5、 三種人易有衰事

屬老鼠的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

巨蟹座受到水星逆行，不宜去海邊或河邊，以免冲到水煞。

水瓶座受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷，導致感冒生病。

小暑開運法

可準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為「陽」，陽氣旺盛，三個太陽也代表「三陽開泰」，再放到紅包袋，放置皮夾3天丟掉即可，就能招來強大的財氣。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。