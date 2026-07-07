母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文：其實很不錯

記者柯沛辰／綜合報導

台北市護校18歲蔡姓女學生去年6月騎車停等紅燈，遭後方吊車衝撞輾斃。蔡母控訴，她在庭上問「女兒白死了嗎」，法官竟回「對啊」，還將她請求的扶養金全數駁回。對此，律師林智群則逆風發文，聚焦分析判決結果，直言類似情況很少見，而且這種講話直接的法官，對律師而言「其實很不錯。」

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全網怒罵法官 林智群翻判決發現幾件事

林智群在臉書發文表示，Threads充斥「吊車輾斃18歲護專女生、ＯＯＯ法官」的文章，看到被害人家屬出面控訴，網友對法官罵聲一片，讓他忍不住去查了判決，發現了幾件事：首先這是簡易程序，原則上只開一次辯論庭，開庭前雙方必須補齊法院要求的資料，否則法院可以不審酌。

法官寫大篇幅「洗臉」 雙方都被點名拖資料

林智群指出，判決書花了很多篇幅在講「程序處分權」、「責問權」、「延滯訴訟」、「促進訴訟義務」，並表示「原告」和「被告」雙方都有拖延訴訟、太晚提證據資料的問題，因此雙方在今年5月1日以後提出的資料，法院均不採納。

林智群認為，這種情況真的比較少見，應該是法官一直催促要資料，要了很多次，雙方還不給，才會讓法官寫這麼一大篇洗臉，但明明雙方都有請律師，為什麼還被法官特別這樣寫，「這就奇怪了。」

▲賴姓吊車司機病逝，蔡母改向吊車公司求償。（圖／記者黃彥傑攝）

喪葬、機車損失法官全准了 撫慰金也判賠200萬

由於賴姓司機在刑事起訴前就已經病故，家屬只能提告吊車公司。吊車公司主張，吊車是司機自己買的，司機只是靠行，不是員工，所以跟公司沒關係，但法官審理後認為吊車公司還是雇主，要負賠償責任，所以家屬請求了1200萬元，包括喪葬費89萬、機車損失8萬、撫慰金493萬、扶養費607萬。

法官審理後認為，喪葬費89萬元偏高，也未提出相關單據，但還是全部准了；機車損失8萬元，也全部准了；精神撫慰金493萬元，林智群認為判決書裡原告沒提出什麼證據，但法官也還是依照家屬說法，判賠200萬元；至於扶養費607萬元，法官依據民法第1117條規定，認為家屬沒提出相關證據，所以無法判賠。

強制險200萬怎變700萬？ 關鍵在「雙方不爭執」

至於本次最大爭議的「強制險700萬元」，明明強制險僅200萬元，法院怎麼會說家屬已經拿了700萬元？判決書寫「雙方不爭執原告已經領到強制險700萬元」，其中關鍵字在於「雙方不爭執」。

林智群進一步解釋，白話翻譯就是，因為雙方不爭執已經領了700萬元，所以原告請求獲准的297萬元（喪葬費89萬元+機車費8萬元+慰撫金200萬元），已經獲得足夠賠償了，所以法院不能再判給你，但「到底是原告律師也不爭執領了700萬元？還是法院寫錯？這個就要等二審判決了。」

曾遇過該法官數次 林智群：講話直接其實很不錯

林智群透露，他遇過這個法官幾次，印象中，這位法官在刑事庭「很兇猛」，在民事庭比較和顏悅色，但講話還是很直接，對律師來說，講話直接的法官其實很不錯，因為會把想法跟心證直接說清楚，減少溝通成本，例如：「你不給我某某證據，我就會判你輸」，當事人就會趕快去準備證據，但壞處就是當事人聽起來會很刺耳。