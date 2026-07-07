刺頸女友奪命挨批「畜生行為」　台中惡男死亡不起訴

▲台中西區今年3月發生兇殺案，張男不滿方女要提分手，在套房內殺人後輕生。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西區一間套房今年發生雙屍命案，張姓男子疑似不滿方姓女友提分手，半夜跑去買水果刀，隨即返回女友租屋處刺頸殺死方女，犯案後又自傷身亡。檢方近日以殺人罪嫌偵結，但張男已經死亡，全案不起訴。

檢警調閱監視器發現，3月18日凌晨0時57分兩人一起進入租屋處，凌晨1時41分時，張男離開租屋處到附近五金百貨店購買水果刀，1時59分又返回租屋處，之後再無人進出。方女母親當晚得知女兒未按時上班，前往方女租屋處查看，才發現噩耗。



▲▼檢警查出，張男在半夜購買兇刀，隨即返回租屋處殺人。（圖／記者許權毅攝）



當時，檢警勘驗現場發現，浴室有大量血跡，研判就是第一現場，方女頸部有2處最明顯切割刺擊傷、張男友5處切割傷，現場也找到一把染血水果刀。該套房空間不太，2人都是倒臥在狹小的浴室空間內，遺體呈現「T」字型倒臥，部分肢體交疊，均面部朝下，大量出血。專案小組曾懷疑，張男是以偷襲方式攻擊方女致死。

方女父親當時悲痛現身相驗指出，痛罵張男「這是畜生的行為，在我眼中這是畜生的行為」，沒有雙方金錢的關係，只是張男單方面跟女兒拿錢，而且還跟小女兒借錢，連枕頭下面的壓歲錢都拿走了，張男應該是做運輸業，最近跟公司上有一些公款上的問題被辭退，張男最近一直纏女兒，最近分手；並提及女兒的傷比軍人被炸傷攻擊還恐怖，講到當場落淚。

▲方女父親痛批，張男行為是畜生。（圖／記者許權毅攝）

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