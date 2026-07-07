分科測驗防電子舞弊　對考生進行「金屬探測」首納規範

▲分科測驗首度要求可對考生進行電子及金屬探測，考生需要配合。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗將在7月11、12日登場，大考中心公布應考資訊及試場分配表查詢，而為了防止電子舞弊，首度提及必要時可對考生進行電子及金屬探測相關措施，考生應予充分配合，並提醒包括行動電話、穿戴式裝置、計算機等電子產品，不得隨身攜帶入座或置放於抽屜中、桌椅下、座位旁，以免因此遭扣分。

115學年分科測驗共計3萬9213人報名，比前一年略增23人，其中集體報名3萬2825人，個別報名6388人，在全國28個考區、39個分區、1181個試場舉行。在選考科目部分，單科以選考數甲2萬2898人（58.4％）最多，另選考4科考生共1萬6501人（42％）最高。

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今年台大在申請入學二階甄審階段，一名參與醫牙第二階段共同筆試考生，在應考時使用AI眼鏡作弊，遭監試人員發現，該科以零分計算，這也是台大首例「AI眼鏡」舞弊案。

大考中心今（7日）公布開放應考資訊及試場分配表查詢。為防止上述類似電子舞弊情事重演，大考中心宣布，試務人員必要時，可對考生進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，考生應予充分配合，不得拒絕。若規避或拒絕接受檢測，依情節輕重，提報考試委員會議處。

另大考中心也提醒考生，在考試期間，非應試物品不得隨身攜帶入座或置放於抽屜中、桌椅下、座位旁。包括具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品，例如：行動電話、穿戴式裝置（如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材等。