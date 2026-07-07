苗栗龍鳳漁港情人橋遊客溺水！海巡遙控救生圈救人　過程超驚險

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北側一處海灘，昨（6）日傍晚發生溺水事件。陳姓男子跟2名友人前往戲水時，陳男誤陷深水區載浮載沉，同伴立即跑到旁邊的海巡署安檢所求助，安檢所出動遙控式動力救生圈，及時將溺水者拖帶上岸，幸好只有輕微嗆水，就醫後已大礙。

▲竹南龍鳳漁港情人橋海灘昨傍晚發生溺水事件，海巡安檢所出動遙控救生圈，平安協助溺水者脫險。（圖／海巡署提供，下同 ）

海巡署中部分署第三岸巡總隊指出，昨傍晚5時8分左右，竹南鎮龍鳳安檢所接獲民眾報案，指稱龍鳳漁港情人橋前方水域有遊客溺水，龍鳳安檢所立即派員攜帶遙控式動力救生圈等裝備趕赴現場，並同步通報苗栗縣政府消防局竹南消防分隊，合力前往馳援。

據指出，案發現場為冷水坑溪出海口，可能遇上退潮時海水急劇變化，安檢所人員趕抵時，陳姓男子（24歲）載浮載沉且水深及肩，險象環生，救難人員立即施放遙控式動力救生圈搶救，並穿著救生設備接續下水協助拖帶，順利將溺者帶上岸。

陳姓男子說，昨下午跟另2名友人前往遊憩，戲水時不慎被海水往外海拖帶，慶幸被及時救上岸。經救護人員初步檢傷陳姓男子意識清楚，只有輕微嗆水，送往頭份市為恭醫院就醫檢查後無大礙。