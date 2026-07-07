分科測驗恐因颱風延後　教長：下午應變會議決定

▲分科測驗恐因颱風來襲而延後。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／新竹報導

強颱巴威朝台灣逼近，原定7月11、12日舉行的大學分科測驗恐受到影響，更傳出可能延後一天舉辦，若成真將是分科測驗首例。教育部長鄭英耀今（7日）表示，招聯會提前到今天召開應變會議，預計下午開會有共識就會公布。

115學年分科測驗共計3萬9213人報名，比前一年略增23人，其中集體報名3萬2825人，個別報名6388人，在全國28個考區、39個分區、1181個試場舉行。在選考科目部分，單科以選考數甲2萬2898人（58.4％）最多，另選考4科考生共1萬6501人（42％）最高。

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115年全國教育局（處）長會議今天起一連兩天在新竹舉行。會前教育部部長鄭英耀接受媒體聯訪時，針對分科測驗是否延期，以及是否從7月11、12日，延後到7月12、13日舉行，鄭英耀表示，招聯會與大考中心非常關心此事，原本預定明天舉行的應變會議，將提前到今天下午舉行，待下午開會討論有共識，就會對外說明，至於延後多久，這是招聯會權責，由招聯會公布。

事實上，2021年的指考，原訂7月1日至3日，當年因為全國防疫三級警戒影響，教育部宣布延後到7月28日至30日辦理，也因此當年直到8月31日才放榜，也導致大學新生報到等相關作業受到衝擊，開學時間也因此延後。若分科測驗因颱風延後，將是分科測驗舉辦以來的首例。

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者許敏溶攝）