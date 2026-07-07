太空站視角曝！巴威颱風「清晰巨型風眼」　日氣象廳預估路徑出爐

記者張方瑀／綜合報導

國際太空站（ISS）日前捕捉到「超級颱風」巴威（Bavi）的震撼畫面！從距離地球426公里的高空俯瞰，巴威展現出極度對稱的密集雲團與清晰銳利的巨大颱風眼。日本氣象廳最新預測指出，這個「大型且猛烈」的巨獸正以極強勢力持續朝西北西移動，預計11日白天最接近台灣。

太空站視角曝光 「體育場效應」展現極端破壞力

菲律賓民間科學組織「Science Konek」6日公布了一段由國際太空站於當天清晨4時34分至39分拍攝的縮時影片。畫面中，巴威正以巔峰之姿肆虐關島、塞班島等馬里亞納群島。當時巴威的平均最大風速高達每小時285公里，對當地造成了毀滅性的打擊。

隨著清晨的陽光灑落，這頭「超級巨獸」的真面目清晰可見。從426公里的高空俯瞰，巴威擁有對稱的中心密集雲團（CDO）與銳利的颱風眼，完美呈現出渾厚的「體育場效應」（Stadium Effect）。緊密纏繞的螺旋雨帶加上強勁的高層輻散氣流，再次凸顯了巴威的極端強度。

▲日本氣象廳預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



陣風恐飆破每秒80公尺 日氣象廳最新路徑出爐

根據日本氣象廳7日上午6時發布的最新觀測資料，這具「大型且猛烈」的第9號颱風中心氣壓為920百帕，中心附近最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風達每秒75公尺，目前正以時速30公里的速度向西北西前進。

氣象廳更預估，到了8日（週三），巴威的最大瞬間陣風恐將進一步飆升至破壞性的每秒80公尺。至於原先的第10號颱風，目前則已減弱為熱帶性低氣壓。

週末恐直撲 梅雨鋒面添變數

氣象廳的預測路徑圖顯示，巴威未來將逐漸轉向偏北移動，預計在10日（週五）至11日（週六）以極強勢力逼近沖繩縣，11日白天最接近台灣。

沖繩與奄美地區從9日開始就會出現狂風巨浪，10日恐面臨警報級的狂風暴雨。