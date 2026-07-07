台大醫學院長吳明賢昏迷內幕　董娘前一晚威士忌公杯追酒

▲台大醫學院院長吳明賢與友人餐敘，遭知名董娘勸喝公杯烈酒，隔天清晨傳出心肺功能停止，緊急送醫救回一命。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被譽為國際級腸胃科權威的台大醫學院院長吳明賢，近日突然傳出心肺功能停止，經搶救才從鬼門關前撿回一命。本刊掌握，吳明賢平常健康狀況不錯，出事前一晚受邀與企業界友人餐敘，在場人士包括某知名科技集團董事長夫婦及友人。

吳因有事欲提前離席，卻遭愛勸酒的董娘要求喝完一大杯裝滿烈酒的公杯才能離開，是否因此導致心因性休克，仍有待調查，但瞬間爆量飲酒恐害人命早有前例，這樣的勸酒文化實在不可取。

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▲吳明賢與友人餐敘時，遭知名董娘要求喝裝滿威士忌的公杯。

本刊掌握，平常極重視健康保養的吳明賢事發前一晚，受邀與知名科技大廠負責人夫婦及友人餐敘，吳因有事須提前離席，愛熱鬧的董娘硬是要他喝下公杯裡的烈酒才能離開，吳拗不過對方，只好一仰而盡，回家後倒頭便睡；隔天一早，老婆發現他狀態不對，緊急送醫救回一命，但至今仍未清醒。

本刊調查，吳明賢就近被送到台北醫學大學附設醫院急救，後來轉入台大醫院治療，狀況十分危急，心臟周圍的三條動脈阻塞，院方緊急以葉克膜與低溫療法搶救，目前病況持續進步。

▲台大對吳明賢緊急裝上葉克膜救治，並進行低溫療法（示意圖），病情已穩定，正等待清醒。

對此，台大醫院院長余忠仁證實吳明賢「大部分都恢復得差不多」，目前仍持續接受醫療團隊照護，現階段最重要、也是最困難的關卡，就是等待清醒。

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