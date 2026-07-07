小三看護稱「沒空偷吃人夫」　摩鐵留一張健保卡露餡

▲小三辯稱要擔任24小時居家看護，沒空偷情，但摩鐵留下的健保卡影本成鐵證。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名人妻抓包丈夫外遇謝姓女子，怒告求償60萬元。謝姓小三堅稱她擔任24小時居家看護，還得流感發燒吊點滴，根本沒時間偷情，不料在摩鐵留下的健保卡影本成為鐵證，讓說詞破功，最終法院判賠42萬元。

又吊點滴又當看護 謝女否認曾開房

根據判決書，人夫出庭作證坦言，他2004年結婚，2024年12月認識謝女後，隔年1月展開交往，期間送過手機、香水，兩人還多次到中南部出遊，甚至入住汽車旅館發生性行為，尤其情人節當天行程，還是由謝女主動尋找摩鐵，兩人每趟出門前都會討論。

對此，謝女承認雙方互有好感，卻否認曾發生關係。她提出班表、訊息等資料，宣稱這段時間不是流感發燒去吊點滴，就是擔任24小時居家看護，其他時間則是與友人聚餐、上班或在家看書，根本沒有機會與人夫幽會。

摩鐵資料現形 健保卡影本成鐵證

不過，法官比對資料後發現，謝女曾向他人表示自己連續發燒4天，隔天卻又傳訊稱正騎車前往越南料理餐廳聚會，說詞已有出入。正宮另提出兩人牽手、貼臉及互相凝視等合照，加上與人夫的對話紀錄截圖，顯示往來程度並非普通朋友。

更關鍵的是，法院向其中一家汽車旅館函詢後，業者提供住宿登記資料，裡頭還附有謝女健保卡影本，直接證實她曾入住。法官認定，兩人互動已超過一般社會可接受界線，侵害正宮婚姻共同生活利益，審酌雙方身分及情節後，判謝女賠償42萬元，全案仍可上訴。