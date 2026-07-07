中國狂喊馬六甲困境　美智庫揭「真正痛點」在台海

▲北京真正面臨的難題是「台灣海峽困境」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新發布的一份報告點出，外界長期認為中國最大的貿易隱患是「馬六甲困境」，但實際上北京真正面臨的難題是「台灣海峽困境」。報告分析，一旦中國選擇對台動武，進而破壞台海周邊航運，不僅將重創全球貿易，更會直接切斷中國自身的經濟命脈，造成的反噬將遠勝於馬六甲海峽被封鎖的後果。

全球貿易咽喉 台海、馬六甲航運量狠甩荷莫茲海峽

根據《中央社》報導，CSIS近日公開名為「陷入困境的海峽：剖析南海貿易咽喉要道」（Troubled Straits: Analyzing Trade Chokepoints in the South China Sea）的分析報告。內容直指，南海作為全球最核心的海上運輸動脈，每年承載著價值數兆美元的龐大貨物，但同時也是地緣政治衝突的高風險熱點。

隨著2026年伊朗戰爭的爆發與國際角力白熱化，海上咽喉要道的戰略地位更加凸顯。報告提到，今年3月以來，伊朗幾乎全面切斷了行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的運輸，引發全球能源市場大地震。

然而，南海潛藏的危機其實遠比中東更為驚人。南海連接的多個關鍵咽喉牽動著全球經濟神經，其中以馬六甲海峽及台灣海峽最為繁忙，這兩處每年的貨物吞吐價值高達數兆美元，遠遠超過荷莫茲海峽。

▲一艘貨櫃船進入新加坡海峽前往馬六甲海峽。（圖／路透）



伊朗試圖掌控荷莫茲海峽並收取過路費的舉動，也讓外界開始擔憂，未來是否會有國家在馬六甲海峽重演類似劇本。而北京當局屢次威嚇武力犯台，更讓台灣海峽直接躍升為全球風險最高的衝突熱區之一。報告警告，儘管航道受阻時仍有替代路線可走，但付出的經濟代價將極度高昂。

迷信「馬六甲困境」？ 數據曝台海才是中國真正致命傷

過去幾十年來，中國高層不斷對外警告自身陷入「馬六甲困境」。早在2003年，時任國家主席胡錦濤就曾擔憂，若特定「大國」（暗指美國）掌控馬六甲海峽，將嚴重威脅中國的能源命脈；這套理論後續也促使北京推動能源進口多元化，並在一定程度上成為現任領導人習近平力推「一帶一路」倡議的重要基石。

不過，CSIS的報告徹底打破了這項迷思。專家在文中強調，比起馬六甲海峽，北京目前真正難解的是「台海困境」。根據報告引用的2024年統計數據顯示，中國高達33%的進口貨物與16%的出口商品仰賴台灣海峽運輸。

相比之下，經由馬六甲海峽的進出口比例僅分別佔21%與14%。這意味著，如果北京決定採取軍事行動阻斷台海航運，對其本土經濟的殺傷力將極具毀滅性。

牽動美日韓菲命運 台海若爆衝突「無人能倖免」

另一方面，報告也點出台海對印太區域安全的重要性。儘管美國本身的整體貿易僅約3至4%需要途經馬六甲或台海，並未直接高度依賴南海航線，但其在亞洲的關鍵盟友卻是名符其實的命懸一線。

數據顯示，日本、韓國與菲律賓等國在2024年間，合計有價值約7550億美元的貨物必須穿越台灣海峽，遠高於行經馬六甲海峽的4740億美元；而對台灣本身而言，台海的暢通與否更是攸關國家存亡的重中之重。

報告在結論中坦言，儘管過去多數分析師將馬六甲海峽視為全球海上貿易的唯一中心，且其整體貿易總值確實略高於台海，但最新的數據卻揭示了一個更為細緻且殘酷的現實：中國、台灣以及美國的亞洲盟友，實際上對台海的依賴度更深。

若這片海域不幸爆發軍事衝突，這些經濟體都將成為首當其衝的關鍵行為者，沒有人能在此局勢中全身而退。