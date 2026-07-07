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「黑牌保全」混充台中社區！　威脅四分之一住戶安全

有保全牌照，才能執行警衛、交通指揮、巡邏等「安全維護」相關業務。（圖／張達錩提供）

▲有保全牌照，才能執行警衛、交通指揮、巡邏等「安全維護」相關業務。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

保全公司是「特許事業」，資本額門檻高，且接受警方列管。但不少「黑牌保全」低價搶標，劣幣驅逐良幣，造成社區安全隱患，「保全商業同業公會全國聯合會」理事長張達錩透露，全台中市至少有四分之一的社區，是無照公司派駐的保全員，這些人可以輕易接觸住戶隱私，深入其生活，安全堪憂。

2024年7月，台北市梁姓男子，在台北市松山區某社區擔任「黑牌保全」，他賊性不改，值勤瞥見櫃檯上住戶遺忘的鑰匙包，他隨即抽出裡面的門禁卡，並透過櫃台的感應器確認住戶身分，但他沒有聯繫失主，反而將鑰匙包塞進自己褲子口袋。

當晚他用對講機確認住戶不在家，趁隙侵入，偷走信用卡與皮包，住戶察覺被盜刷，立刻報警，才讓梁男犯行曝光，警方查出，梁男曾犯下殺人、強盜等案件，遭台南地院判刑確定，2000年梁男假釋出獄，又犯下服飾店強盜案，遭花蓮地院判刑年6月徒刑，直到2019年再次假釋出獄，就混入物業公司，擔任黑牌保全。

2025年2月，台北市另一黑牌保全、63歲的葉姓男子，見某女房仲帶客戶看屋，便以可提供住戶資料，協助達成業務為由，引導對方進入管理室，並假借幫忙為名，誘導對方翻拍住戶個資，期間暗中側錄。

事後葉男以女房仲偷拍住戶個資，要告發，讓她吃官司，逼對方簽下30萬元本票，並脅迫性侵、拍裸照得逞。東窗事發後，檢警查出葉男曾因強盜、妨害性自主、詐欺等罪遭判刑，2020年假釋出獄後，到一家無照的「管理顧問公司」任職，被派駐社區擔任保全人員，才有機會犯下此令人髮指的刑案，最後，葉男被重判徒刑13年，可是，傷害已經造成。

理事長張達錩透露，台中市「黑牌保全」佔了四分之一，其他五都也差不多。（攝影／林慶祥）

▲理事長張達錩透露，台中市「黑牌保全」佔了四分之一，其他五都也差不多。

對此「中華民國保全商業同業公會全國聯合會」理事長張達錩指出，這些都不是合法的保全公司，才會讓前科犯混進來，派到社區服務。合法的保全公司，資本額最低四千萬，政府設這麼高的門檻，就是因為保全人員深入社區，與住戶生活相當緊密，可以接觸到住戶個資、隱私，萬一出事，依照保全法，合法公司必須買保險，加上雄厚的資本額，肯定有能力賠償。

而且，正牌保全公司必須接受警方的列管，主管機關是各縣市政府警察局的刑事警察大隊與分局偵查隊，不但每個保全人員必須無前科，通過「安全調查」，保全公司也得定期受警方的業務監督，若有違規，罰款動輒數十萬、上百萬。

此外，合法保全公司聘任的保全人員，派駐社區上哨之前必須接受40小時的「職前訓練」，就職後，還得每月回公司接受四小時的「在職訓練」，其安全審核，比「良民證」還嚴謹；張達錩說，上述種種限制，讓合法保全公司不敢亂搞，這就是住戶的保障。

可是，因為黑牌保全公司削價競爭，獲得不少社區青睞，張達錩說，警方沒有正確數據，但依據保全公會推估，台中市至少有四分之一的社區，是聘用黑牌保全，其他五都的情形大概也差不多。

台中市議員周永鴻痛斥市府都發局沒有管理樓管公司，讓其「撈過界」。（圖／報系資料照）

▲台中市議員周永鴻痛斥市府都發局沒有管理樓管公司，讓其「撈過界」。

對此，台中市議員周永鴻五月份在議會質詢時指出，台北市2025年發生的葉男性侵女房仲事件，業者卻以「葉男是物業管理員、不受《保全業法》規範」回覆，事實上，《公寓大廈管理服務人管理辦法》第3條完全沒有性侵前科限制，他強烈指責都發局對於「物業管理公司」撈過界，違法承攬保全業務，既違反《保全業法》第18條「未經許可而經營保全業務」（罰鍰3至30萬元、勒令歇業），也違反《公寓大廈管理服務人管理辦法》第15條第2項「涉及其他專業時應委託合法業者」，可是，主管物業管理公司的都發局，卻沒有任何作為。

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