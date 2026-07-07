巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

▲巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威進逼台灣，最新各國官方預報路徑出爐！氣象粉專提醒，周五、周六是巴威最靠近台灣，惟北轉角度依舊有較大變數，但由於巴威環流十分廣闊，除非路徑東調200-300公里以上，否則全台天氣都還是會受到影響的。

▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



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巴威北轉角度很關鍵

「觀氣象看天氣」臉書指出，估周三巴威將逐漸北轉，北轉弧度依舊是關鍵，也是目前絕大部分AI與傳統物理模式的爭執點，取決於副高北抬（包含高層暖脊互動），與颱風內力（RMT)造成的環境駛流改變程度相關，目前還在尋找共識中。

「觀氣象看天氣」說，各國路徑多為兩者之間，惟經主觀判斷後，較偏向哪一方，是造成的目前各國預測路徑差異的原因之一，供大家參考。

巴威周五、周六最近

文中指出，未來1-2天，巴威逐漸進入前方較大的風切區域，以及或會進行下一次的眼牆置換，強度會稍稍減弱；但由於海水熱含量仍高，且未來在2-3天內，將獲得西南季風充分水氣的支援，導致後期在歷經置換與充足水氣的巴威，環流還有再擴大的機會；從氣象署區域模式3天後的風場環流圖中，可以明顯看到巴威似乎又增胖了不少，強風範圍也變廣。

文中表示，台灣東部海域風浪將在周三晚上起明顯增大，隨颱風逐漸靠近，周四起西半部沿海風力也會逐漸增強。

「觀氣象看天氣」再次提醒，周五、周六是巴威最靠近台灣的時候，惟北轉角度依舊有較大變數，取決於副高北抬幅度，及其東南側高壓向西北側導引的強弱；但由於巴威環流十分廣闊，除非路徑東調200-300公里以上，否則全台天氣都還是會受到影響的，務必做好防颱準備！