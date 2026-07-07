北約峰會前夕　川普：普丁希望結束俄烏戰爭

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普即將啟程前往土耳其，出席7日至8日舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會。川普6日表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都有意結束戰爭，並認為俄烏距離達成和平「已經非常接近」。

綜合外電報導，川普與普丁4日通話約90分鐘，討論烏克蘭與伊朗局勢。俄方表示，川普願意協助推動俄烏和平，普丁則向美國獨立250周年表達祝賀。

不過，雙方通話後，俄軍6日仍對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲。俄軍出動逾350架無人機及66枚飛彈攻擊基輔，戰火持續升高。

川普表示，他相信普丁已感受到結束戰爭的壓力，也認為烏克蘭希望停戰，雙方目前正持續談判，「就看能不能讓戰爭落幕」，並強調和平進展比外界想像得更接近。

川普指出，他將在北約峰會期間與澤倫斯基會面，俄烏戰爭將是重要議題之一。他也提及戰爭造成龐大傷亡，並坦言對新式無人機在戰場上的影響感到驚訝。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）認為，隨著烏克蘭近期戰場表現提升，川普未來可能以不同角度看待俄烏戰爭。

立陶宛地緣政治與安全研究中心（Geopolitics and Security Studies Center）執行長科賈拉（Linas Kojala）則表示，目前局勢可能促成俄烏於下半年恢復對話，但即使重啟談判，也未必足以終結戰爭。

《金融時報》分析指出，烏克蘭近期持續深入俄羅斯境內，頻繁攻擊能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢已引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機，進一步加大莫斯科面臨的軍事與經濟壓力。