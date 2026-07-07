強颱巴威「路徑分類」接近溫妮　當年造成林肯大郡28死

▲巴威颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

巴威颱風來勢洶洶，中央氣象署預估周四起北轉，最快當天發布海警，周五、周六最靠近台灣，暴風圈可能在周五下半天接觸陸地。依歷史分類，巴威路徑接近「第1類」，過去曾出現哈格比與溫妮等颱風，其中溫妮造成「林肯大郡」等28人喪命災害。

中央氣象署預報員王品翔表示，巴威目前強度還在增強，預計周三深夜到周四之間會逐漸轉向北方移動，海上警報最快周四發布，至於陸上警報，不排除落在周四晚間或周五白天，周五、周六將是影響台灣最明顯的時段。

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▲前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。（圖／氣象署提供）

巴威路徑接近第1類颱風 北台灣與西半部降雨恐最劇烈

另外，氣象署預報員賴欣國表賴欣國指出，巴威目前預測路徑屬第1類「通過台灣北部海面向西或西北進行」，該路徑不算罕見，其特性為北台灣降雨相對明顯，且西半部雨勢將比東半部顯著，此次巴威的強度較強，且暴風半徑達350公里，北部地區要慎防較大雨勢。

賴欣國透露，上次同屬第1類路徑的颱風為2020年的中颱「哈格比」，1997年造成嚴重災情的強颱溫妮也是類似路徑。溫妮颱風當年重創北台灣，造成知名的「林肯大郡」倒塌事件，共奪走28條人命、上百人無家可歸；全台最終統計則有44死、1人失蹤，以及超過80人受傷。

不過賴欣國也強調，每個颱風特性不同，因此無法直接比較風雨強度。