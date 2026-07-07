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公館名店「喜鵲咖啡」飄香13年熄燈　最後營業日曝光

▲▼公館名店「喜鵲咖啡」飄香13年熄燈　最後營業日曝光。（圖／翻攝自臉書／Pica Pica Café 喜鵲咖啡）

▲「喜鵲咖啡」飄香13年，宣布7月底熄燈。（圖／翻攝自臉書／Pica Pica Café 喜鵲咖啡）

記者柯沛辰／綜合報導

台北的人氣咖啡「喜鵲咖啡（Pica Pica Café）」開業近13年，是在地居民及不少學生的愛店，如今因不敵長期人力短缺、成本高漲，正式宣布7月31日結束營業。消息一出，讓不少忠實顧客錯愕，留言直呼不捨。

鄰近台大、師大　Google累積逾千則評論

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「喜鵲咖啡」鄰近台灣大學、台電大樓捷運站，2013年9月開業後，憑藉店內美式黑咖啡、拿鐵、茶飲果汁等多款飲品，以及招牌焦糖肉桂捲、生乳蛋糕及吐司潛艇堡等輕食甜點，俘獲當地居民及周遭台大、師大及台科大學生的味蕾，在Google累積1253則評論，評價高達4.3顆星。

周遭學生念書趕報告首選　去年起被迫限時

由於價格親民、環境溫馨舒適，過去內用不限時間，加上招牌的手工肉桂捲遠近馳名，必須祭出限購，店內逐漸累積一票愛喝咖啡的死忠粉絲，更成為學生念書趕報告的首選，甚至必須提前排隊卡位。

▲▼公館名店「喜鵲咖啡」飄香13年熄燈　最後營業日曝光。（圖／翻攝自臉書／Pica Pica Café 喜鵲咖啡）

▲店內肉桂捲都是手工桿捲，店家曾透露「內場桿到快要五十肩了」，因此限購2個。（圖／翻攝自臉書／Pica Pica Café 喜鵲咖啡）

不過，好景不常，喜鵲咖啡雖挺過了疫情，但面對疫情後的成本飆漲，被迫停售獨特餐點，並在去年12月宣布限時3小時，若要續坐必須加點一杯飲料或一份鹹食。

店家苦撐半年「仍難力挽狂瀾」

儘管如此，喜鵲咖啡仍面臨長期缺工窘境，除了招不到人，成本也持續上揚，因此今年起開始頻頻調整營業時間，不斷縮減菜單。眼見狀況經過半年都沒改善，最終店家不得不在昨天（6日）傍晚忍痛宣布月底停業。

喜鵲咖啡在臉書粉專發文坦言，沒想到還是走到這一步，挺過了疫情卻沒挺過疫情後的標準劇本，歷經了數月始終補不上的人力缺口，與之前相比更為明顯來客數遽減的寒暑假，各項原物料、人事等成本高騰，為了撐下去，我們甚至不得已實施了假日限時的措施來求生存，仍難力挽狂瀾。

7月底正式停業　「下台一鞠躬」

喜鵲咖啡表示，天下無不散的宴席，已決定在7月底停業，謝謝大家10多年來的關愛，喜鵲目前暫無明確的未來計畫，會先休息一陣子，「喜歡我們的朋友，歡迎大家7月底前回來看看我們喔。下台一鞠躬。」

老顧客不捨　「從大學回憶到出社會」

許多忠實顧客看完紛紛留言，「這麼棒的地方竟然要關了！」、「天啊，從大學的回憶到出社會，很不捨」、「謝謝喜鵲陪我度過研究所最疲憊的一段時光」、「我的天！你們肉桂捲是我唯一會吃的！」、「除了環境，每次去都好喜歡！歌單也是喜鵲的靈魂之一！」

先前店家透露閉店打算時，也有曾來台交換的陸生感性留言，「多年前來台灣讀交換生的時候，在一個雨夜走進了貴店，點了一杯令我難忘的睡不著咖啡。剛才突然想到了你們打算搜搜看，沒想到竟是要閉店的訊息。希望未來還有機會能再探訪。」

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