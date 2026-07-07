巴威恐似賀伯颱風　「中心切過北部近海或陸地機率高」

▲吳德榮提醒，巴威來者不善。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，強烈颱風巴威的系集平均路徑則略微偏南，中心以切過台灣北部近海或陸地（類似賀伯、楊希）之機率較高，來者不善，應及早做好防颱準備。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周四太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率；今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。

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周五、周六慎防致災性強風豪雨

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、周六受巴威侵襲，慎防致災性強風豪雨，周五各地風雨迅速增大，周六晚起本島風雨先減小；周日至下周四巴威已遠離，但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨，午後常有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，巴威的平均路徑則略微偏南，中心以切過台灣北部近海或陸地機率較高，路徑的不確定性包括北偏通過宮古島，南偏登陸東部。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

巴威並列今年風王

吳德榮分析，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，巴威周一下午2時已增強至60米/秒，平今年4月「辛樂克」所創下的風王（60米/秒）紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，巴威持續朝西北西前進，周四2時行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，第4、5天（周六、周日）中心切過台灣東北部近海、北部海面，再登陸浙江、福建交界處，但不確定性範圍（紅框）包括宮古島至全台灣。

吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，巴威的系集平均路徑則略微偏南，中心以切過台灣北部近海或陸地（類似賀伯、楊希）機率較高，路徑的不確定性包括北偏通過宮古島（類似溫妮），南偏登陸東部（類似泰利），不同的路徑，各地風雨差異很大，但皆不可小覷，需持續觀察氣象署及模式的調整，來者不善，應及早做好防颱準備。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼1996年賀伯颱風路徑。（圖／氣象署）

