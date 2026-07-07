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神祕女金主打通「輝達走私鏈」　身分背景起底

搭載輝達高階晶片的美超微伺服器被藏在倉庫中，準備運往中、港、澳。（海巡署提供）

▲搭載輝達高階晶片的美超微伺服器被藏在倉庫中，準備運往中、港、澳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美超微伺服器走私案爆驚人走私鏈內幕！本刊調查，這條走私鏈錯縱複雜，已運作3年，背後牽涉美、中、台三方勢力介入，台灣的關鍵人物是今年5月、第一波偵搜行動中，遭收押的王凱平，他不僅具有黑幫背景，還是上市公司「德晉科技」的董事，他被收押隔天，德晉火速發布重大訊息，並以「違反競業禁止」為由，把他從董事會除名，切割意味十分明顯。

遭搜索後，是方電訊（圖）發布重訊，強調服務項目未涉及不法。

▲遭搜索後，是方電訊（圖）發布重訊，強調服務項目未涉及不法。

知情人士Ａ小姐透露，王凱平是竹聯幫仁堂「育仁會」成員，他在走私鏈中負責穿針引線，而他背後的金主則是一名神祕的中國籍女子「戴菲」，疑似有共軍背景。Ａ小姐告訴本刊：「戴菲不僅是出資者，還負責操盤、運籌帷幄，是走私鏈的樞紐，她熟悉台灣、香港、澳門及中國的地下洗錢管道，也了解進出口貿易的漏洞，背後應該是中國官方在撐腰！」

竹聯幫分子王凱平（圖）遭基隆地檢署約談後，被法院裁定收押禁見。（業者提供資料照片）

▲竹聯幫分子王凱平（圖）遭基隆地檢署約談後，被法院裁定收押禁見。

Ａ小姐說，3年前，戴菲透過管道與王凱平搭上線，王並非典型打打殺殺的黑幫分子，他很有生意頭腦，並以「恆盈泰資本有限公司代表人」名義，成為德晉科技董事，之後更搖身一變，成為顯示卡與伺服器的經銷商。

有了資金與頭銜之後，王凱平還需要一個能以「正當理由」向美超微購買伺服器的人，這個關鍵人物就是美國一家科技公司的負責人Nick施。Nick施大有來頭，十多年前，他曾拿下世界電競大賽冠軍，在科技界擁有高知名度，奪冠不久，他被台灣上市公司華擎科技延攬，擔任顯示卡高階工程師，因此與負責顯示卡、伺服器經銷的王凱平結識，建立業務往來。

王凱平以個人名義成立長穎公司，再由該公司負責走私輝達晶片。（讀者提供）

▲王凱平以個人名義成立長穎公司，再由該公司負責走私輝達晶片。

幾年之後，Nick施到美國自立門戶，開了一間科技公司，專攻高階遊戲與電競市場，並成為輝達的合作夥伴，在戴菲的資金到位後，王凱平又成立另家長穎公司，表面上看似做國際貿易，私底下則是走私鏈的「中繼站」，並由人在美國的Nick施向美超微下單，採購搭載輝達高階AI晶片的伺服器。


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