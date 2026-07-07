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電競冠軍淪「輝達晶片」走私犯！　黑絲路曝光

海巡署人員搜索是方電訊，已掌握走私的關鍵證據。（海巡署偵防分署提供）

▲海巡署人員搜索是方電訊，已掌握走私的關鍵證據。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

基隆地檢署近來針對搭載輝達高階晶片的美超微伺服器走私案，接連發動2波偵搜行動，迄今收押美超微業務經理及上櫃公司青雲科技高層等6名被告，震驚國際！本刊調查，這條走私鏈錯綜複雜，涵蓋美、中、台3方勢力，由具有中國軍方色彩的神祕女金主藏身幕後出資、操盤，再透過台灣黑幫分子穿針引線，找來美國科技公司老闆向美超微下單，並委由是方電訊代管主機，再以改標等手法，將伺服器走私運往中國，短短3年不法獲利百億元，專案小組已鎖定其他共犯，正擴大偵辦中。

竹聯幫分子王凱平在輝達晶片走私案中，扮演穿針引線的關鍵角色。（業者提供資料照片）

▲竹聯幫分子王凱平在輝達晶片走私案中，扮演穿針引線的關鍵角色。

曾獲世界電競冠軍的Nick施（圖）與王凱平合作，向美超微下單。（翻攝Nick Shih臉書）

▲曾獲世界電競冠軍的Nick施（圖）與王凱平合作，向美超微下單。

青雲科技總經理呂仰鎧涉嫌走私輝達晶片，遭羈押禁見。（翻攝淡江大學官網）

▲青雲科技總經理呂仰鎧涉嫌走私輝達晶片，遭羈押禁見。

本刊調查，全案是中國軍方幕後操刀，透過一名神祕女金主與台灣竹聯幫成員搭上線，雙方從3年前開始，就暗中建立錯綜複雜的走私管道，繞道美國科技公司下單，再由台灣共犯透過人頭成立科技公司作為防火牆，隱匿幕後來自中國的實際金主身分，之後向美超微代理商青雲科技表明購買搭載輝達最新型HB300晶片的伺服器，還向是方電訊租用機房，佯裝伺服器都在台灣假象，查驗過後，再將伺服器偷偷運走，轉賣至中國。

王凱平等人取得美超微高階伺服器（圖）後，輾轉運往中國。（海巡署提供）

▲王凱平等人取得美超微高階伺服器（圖）後，輾轉運往中國。

美超微伺服器搭載輝達高階晶片（圖），極具戰略意義。（海巡署提供）

▲美超微伺服器搭載輝達高階晶片（圖），極具戰略意義。

專案小組發現該集團分工縝密，且十分狡猾，遭收押的美超微業務經理王祥懿等共犯，在手機通訊軟體成立群組，雖然關鍵對話已刪光，不過，還原後發現，一干人等早就預謀犯案，對話提到：「先將買來的伺服器放在是方電訊機房，等美超微及青雲查驗之後再來處理。」就連如何應付稽查，也有一套教戰守則。

專案小組查出，為了順利取得該高階AI伺服器，走私集團依照手機對話的教戰守則，利用美國的科技公司下單，之後向是方電訊租用機房，並要求協助代管主機，佯裝成伺服器買來後都擺在台灣的假象，藉此蒙騙查驗人員，也不排除查驗人員早就知情，查驗過程只是在演戲過水，事後再製作不實出口文件，趁機將伺服器掉包、走私至中國，粗估不法獲利高達美金3億元，約合新台幣百億元，利潤驚人。


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