波蘭防長讚「美國忠實盟友」：美軍幾周內將恢復駐兵輪替

▲美軍將恢復波蘭輪調駐軍部署。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

波蘭國防部長科西尼亞克卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）6日表示，美國已確認將在數周內恢復對波蘭的輪調駐軍部署。美方先前曾短暫暫停相關安排，引發外界關注美軍在歐洲兵力配置變化。

美國近來正重新評估駐歐兵力，並主張歐洲國家應為自身防務承擔更多責任、投入更多經費。華府今年5月宣布，暫停對北大西洋公約組織（NATO）盟國波蘭的輪調部署。不過，美國總統川普數日後表示，美國將向波蘭增派5000名官兵。

波蘭與烏克蘭接壤，也鄰近俄羅斯親密盟友白俄羅斯，因此美軍部署動向備受關注。

科西尼亞克卡梅什在一座飛彈工廠表示，「波蘭是（美國的）忠實盟友，因此我更高興聽到幾周前暫停的駐軍輪調即將恢復，並將在未來幾周內完成。」

波蘭政府先前曾表示，正努力爭取美軍官兵回歸，但未公布具體時間；科西尼亞克卡梅什是在簽署一項協議後作出上述發言。根據協議，波蘭一座工廠將為波蘭武裝部隊生產由美國設計的「梭魚」（Barracuda）巡弋飛彈。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也在同一場活動中呼籲國內各政黨保持團結，持續支持烏克蘭對抗俄羅斯。不過，由於烏克蘭一支軍隊以二戰期間曾屠殺波蘭人的烏克蘭民族主義武裝分子命名，近期華沙與基輔關係趨於緊張。