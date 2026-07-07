　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

波蘭防長讚「美國忠實盟友」：美軍幾周內將恢復駐兵輪替

▲美軍將恢復波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍將恢復波蘭輪調駐軍部署。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

波蘭國防部長科西尼亞克卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）6日表示，美國已確認將在數周內恢復對波蘭的輪調駐軍部署。美方先前曾短暫暫停相關安排，引發外界關注美軍在歐洲兵力配置變化。

美國近來正重新評估駐歐兵力，並主張歐洲國家應為自身防務承擔更多責任、投入更多經費。華府今年5月宣布，暫停對北大西洋公約組織（NATO）盟國波蘭的輪調部署。不過，美國總統川普數日後表示，美國將向波蘭增派5000名官兵。

波蘭與烏克蘭接壤，也鄰近俄羅斯親密盟友白俄羅斯，因此美軍部署動向備受關注。

科西尼亞克卡梅什在一座飛彈工廠表示，「波蘭是（美國的）忠實盟友，因此我更高興聽到幾周前暫停的駐軍輪調即將恢復，並將在未來幾周內完成。」

波蘭政府先前曾表示，正努力爭取美軍官兵回歸，但未公布具體時間；科西尼亞克卡梅什是在簽署一項協議後作出上述發言。根據協議，波蘭一座工廠將為波蘭武裝部隊生產由美國設計的「梭魚」（Barracuda）巡弋飛彈。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也在同一場活動中呼籲國內各政黨保持團結，持續支持烏克蘭對抗俄羅斯。不過，由於烏克蘭一支軍隊以二戰期間曾屠殺波蘭人的烏克蘭民族主義武裝分子命名，近期華沙與基輔關係趨於緊張。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／最便宜台股正2來了！半小時爆45萬張奪成交王
母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文：其實很不錯
快訊／門將失誤放空門！比利時3:1領先美國
5千萬巨債剩500萬！馬國弼「炸雞賣到凌晨」開幕3個月業績曝
川普介入後巴洛根獲准先發！球迷傻眼：希望比利時贏球
太空站視角曝！巴威颱風「清晰巨型風眼」　日氣象廳預估路徑出爐
快訊／進攻大戰！　比利時德凱特萊爾梅開二度2比1領先美國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國試射飛彈　美國務院批「不透明建置核武」籲參與限武會談

又有台男落網！柬埔寨破獲詐騙機房　警破門逮7嫌

太空站視角曝！巴威颱風「清晰巨型風眼」　日氣象廳預估路徑出爐

北約峰會前夕　川普：普丁希望結束俄烏戰爭

中國狂喊馬六甲困境　美智庫揭「真正痛點」在台海

波蘭防長讚「美國忠實盟友」：美軍幾周內將恢復駐兵輪替

川普首度證實：習近平預計9／24前後訪美

馬克宏到訪敘利亞　阿塞德下台後首位歐盟國家元首

反美情緒沸騰民眾嗆「要川普人頭」！　哈米尼遺體運抵聖城科姆　

川普白宮新建4億停機坪趕工　傳為迎接習近平9月訪美

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

台東玄濟宮不忍了！「潑10桶穢物」信徒狂清2小時　遭3度鬧場怒告

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國政妻子、兒子遭移送

中國試射飛彈　美國務院批「不透明建置核武」籲參與限武會談

又有台男落網！柬埔寨破獲詐騙機房　警破門逮7嫌

太空站視角曝！巴威颱風「清晰巨型風眼」　日氣象廳預估路徑出爐

北約峰會前夕　川普：普丁希望結束俄烏戰爭

中國狂喊馬六甲困境　美智庫揭「真正痛點」在台海

波蘭防長讚「美國忠實盟友」：美軍幾周內將恢復駐兵輪替

川普首度證實：習近平預計9／24前後訪美

馬克宏到訪敘利亞　阿塞德下台後首位歐盟國家元首

反美情緒沸騰民眾嗆「要川普人頭」！　哈米尼遺體運抵聖城科姆　

川普白宮新建4億停機坪趕工　傳為迎接習近平9月訪美

中國試射飛彈　美國務院批「不透明建置核武」籲參與限武會談

溪湖員林客運站驚險一幕！85歲嬤遭公車擦撞　倒地骨折送醫

最便宜台股正2！00685L拆分今上市　半小時爆45萬張量奪成交王

單攻南湖大山！山友墜30米碎石坡慘死　直升機吊掛遺體下山

男生對「兄弟的女友」真的沒想法？　網吐實話：能是朋友不容易

航港局啟動近岸12浬船舶淨空　違規滯留將禁止進港

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

美國參議員達克沃絲抵台　賴清德下午接見談台美關係＆區域安全

以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫

分科測驗防電子舞弊　對考生進行「金屬探測」首納規範

【佀廣洋為霸凌致歉】但否認偷吃雞排！萬美玲也駁施壓校方

國際熱門新聞

太空站視角曝　巴威颱風「清晰巨型風眼」

不到1公分！38歲男號稱擁「世界最小陰莖」

美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA

怕熊不用上學！日本多地推「熊假」

外太空降6神祕物？澳太空總署出手追來源

玩家體味太臭　卡牌店宣布停賽一週

不滿修行太累　日和尚燒了600多年古寺

川普首度證實：習近平預計9／24前後訪美

反美情緒沸騰民眾嗆「要川普人頭」！　哈米尼遺體運抵聖城科姆

古巴電網全面癱瘓　1000萬人口無電可用

吸毒失控？男「自斬陰莖」失血過多亡

川普白宮新建4億停機坪趕工　傳為迎接習近平9月訪美

馬克宏到訪敘利亞　阿塞德下台後首位歐盟國家元首

中國喊馬六甲困境　美智庫揭真正痛點在台海

更多熱門

相關新聞

16強震撼彈！巴洛貢滿血回歸美國先發

16強震撼彈！巴洛貢滿血回歸美國先發

美加墨世界盃16強賽前夕爆出震撼彈！美國隊陣中頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）原因紅牌遭禁賽，但在美國總統川普施壓下，FIFA竟史無前例撤銷處分。主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）隨即將他排入今（7）日對戰比利時的先發名單，引發國際足壇譁然。

FIFA駁回比利時上訴　美前鋒巴洛貢世足16強仍可上場

FIFA駁回比利時上訴　美前鋒巴洛貢世足16強仍可上場

FIFA主席認接川普電話！急喊「司法獨立」

FIFA主席認接川普電話！急喊「司法獨立」

川普一通電話改寫世界盃！

川普一通電話改寫世界盃！

FIFA罕見撤銷紅牌　英格蘭主帥暗酸

FIFA罕見撤銷紅牌　英格蘭主帥暗酸

關鍵字：

美軍美國波蘭

讀者迴響

熱門新聞

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

強颱巴威明晚北轉　最快周四海陸警報

巴威逼近沖繩！日氣象廳示警「房屋恐倒塌」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面