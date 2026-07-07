颱風假關鍵！　巴威「陸警區域」預測曝

▲巴威暴風圈十分巨大。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威進逼，暴風圈可能涵蓋的「陸上警戒區」，是放颱風假的關鍵！氣象專家吳聖宇表示，預報圖看起來7級風暴風圈，會涵蓋到嘉義以北到大台北、宜蘭、花蓮等地，風雨最大的地方應該會落在雲林以北到大台北、宜蘭一帶。

暴風圈可能周五晚觸陸

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吳聖宇在臉書說，依照中央氣象署的預報路徑來看，巴威颱風暴風圈可能在周五晚間開始接觸陸地；周五晚起到周六整個白天期間，應該都是風雨最大的時間點；要等到周六晚間暴風圈才會脫離，或是因為颱風減弱、暴風圈縮小才會提早脫離，屆時風雨也才會逐漸減小下來。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，預報圖看起來7級風暴風圈，會涵蓋到嘉義以北到大台北、宜蘭、花蓮等地；10級風暴風圈則是可能主要會在海面上通過，邊緣掠過北海岸一帶。

吳聖宇提到，預期這樣的路徑，風雨最大的地方應該會落在雲林以北到大台北、宜蘭一帶；嘉義以南則要留意颱風外圍環流帶來的一陣一陣風雨；花東地區在颱風靠近，轉為背風面之後風雨會減小，但有可能出現焚風現象。

最快周四海陸警報

氣象署預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》表示，預估周四會先發巴威海上警報，而陸上警報則是周四或周五，屆時暴風圈可能籠罩中部以北、宜蘭、花蓮，周五、周六影響最明顯。