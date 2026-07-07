戰鬥陀螺爆詐騙！　不到1小時噴13萬

▲強力戰鬥陀螺賣到缺貨，全台至少已有458名陀螺戰士受害。（圖／翻攝自X）

記者柯沛辰／綜合報導

台中36歲蔡姓男子近日在Threads看到有人販售熱門戰鬥陀螺，因擔心商品被搶購一空，急著與賣家完成交易，不料遭詐團連環設局，一路被假賣貨便、假客服牽著走，讓他最終沒能成為最強陀螺戰士，反倒是短短不到1小時就被騙走13萬元。

假賣貨便太逼真 實名認證成陷阱

台中市刑大調查，蔡男談妥價格後，對方表示可透過「7-11賣貨便」寄送，並傳來一組高度仿真的山寨網頁，但蔡男輸入收件人及聯絡資料，頁面隨即顯示「未完成實名認證」，並指示他加入LINE客服處理。

假客服接手後，聲稱帳戶必須先通過驗證，交易才能成立，接著要求蔡男開啟手機共享畫面，遠端一步步引導他操作網銀、轉帳及無卡提款，甚至翻拍QR Code付款資訊。

家人一聲提醒 才驚覺13萬沒了

同一時間，「假賣家」不斷同步傳訊催單，再三強調只是驗證、不會實際扣款，讓著急成為最強陀螺戰士的蔡男完全沒時間冷靜思考，直到家人發現他神色緊張、一直盯著手機，當場出聲提醒，他才驚覺帳戶少了13萬元。

▼大量詐團假帳號複製店家貼文，在Threads上散布「這裡有批好便宜的陀螺」。（圖／翻攝自Threads）

全台已有458件戰鬥陀螺詐騙案 財損2290萬元

根據刑事警察局最新統計，今年截至7月6日為止，全台累計已發生458件與戰鬥陀螺相關的網路詐騙案，受害總財損高達約2290萬元。對此，警方也表示，詐團一般是利用民眾想撿便宜心態，提供價格明顯低於市價的戰鬥陀螺，藉此設局詐騙，呼籲民眾提高警覺。

警方提醒，正常物流或電商平台不會要求消費者加入私人LINE處理訂單，也不會指示操作網路銀行、無卡提款，或索取OTP、QR Code付款資料。只要遇到「實名認證」、「解除限制」、「帳戶驗證」等話術，務必停止交易。