快訊／國1今早不平靜　連2事故成立緊急應變小組

▲國1北向207.2K、埔鹽系統路段火燒車。（圖／翻攝高速公路資訊網）



記者陳俊宏／台北報導

國道1號今天一大清早不平靜！國1北向206K、彰化戰備道路段，先發生一輛聯結車撞護欄後翻覆事故；2小時後，相隔約1.2公里，國1北向207.2K、埔鹽系統路段，又發生一輛大貨車起火事故，高公局皆成立緊急應變小組處理。

高速公路局中區養護工程分局表示，6時10分，國1北向207.2K、埔鹽系統路段發生大貨車起火事故，占全線車道，目前已開放外2車道通行，回堵2K；建議用路人可以提前下國道1號埔鹽系統交流道，轉台76東行下埔鹽交流道，再由台19線接國道1號彰化交流道，進入國道1號續行往北，請用路人小心駕駛。

▲▼國1北向207.2K、埔鹽系統路段火燒車。（圖／翻攝高速公路資訊網）



高公局中分局表示，目前由國道警察第3大隊，與本分局派員至現場處理中，並進行交通管制及疏導車流，由於為大型車事故，目前已成立緊急應變小組積極處理。

而稍早國1北向206K、彰化戰備道路也發生事故，高公局中分局表示，今天清晨4時5分，發生一輛聯結車撞護欄後翻覆事故，目前占用內中車道，散落物占用全車道，回堵3k，已成立緊急應變小組積極處理。而截至今早7時，事故仍未排除。

▼國1北向206K、彰化戰備道路段聯結車翻覆。（圖／翻攝高公局網站）

