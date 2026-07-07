18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

記者柯沛辰／綜合報導

台北市護校18歲蔡姓女學生去年6月騎車停等紅燈，遭後方吊車衝撞輾斃。蔡母痛心提起民事訴訟，得知扶養金被全數駁回，不禁當庭悲問「女兒白死了嗎？」不料法官竟冷回「對啊」，引發輿論怒火，群起肉搜法官個資。

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家屬轉向民事求償 一審竟被全部駁回

事故發生後，賴男被發現吊車相關文件使用的是自己女兒駕照，但4個月後就因病去世，刑事部分偵結不起訴，蔡女家屬只能轉往民事求償，結果事發至今沒收到任何一句道歉，還被吊車公司出言挑釁嗆聲，連求償的扶養金也被一審全數駁回。

▲蔡媽媽去年在網上尋求行車紀錄器時，曾曝光女兒遺物，並悲痛表示「我女兒的肉卡進包包裡，當下是多麼地痛苦」。（圖／翻攝自Threads）

判決稱已領700萬強制險 蔡母：實際僅200萬

法官給出的理由是，家屬已經領了700萬元強制險，「並非不能維持生活」，也沒額度再請領，因此駁回精神撫慰等賠償。不過，蔡母表示，實際只拿到200萬元，「完全沒拿到700萬這個數字」。

▲肇事的賴男4個月後病故，家屬轉往民事求償，卻一毛都拿不到。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

母哭問女兒是否白死 法官竟回「對啊」

蔡母指控，當時她崩潰地在庭上問法官「難道我女兒白白犧牲了嗎？」不料法官竟冷回「對啊」、「妳真的有這麼傷心嗎？」讓她深感被羞辱，只想一頭撞在桌子上，且無論她如何道歉、哭喊，法官也只回應：「你講你的啊，我判我的啊！你可以把你的訴求講出來，我就是全部封殺。」

法官遭網友肉搜 蔡母決定上訴討公道

冷血發言曝光後，網友們氣憤肉搜出該名法官的全名及照片，怒轟沒人性、會有報應。對此，蔡母坦言，直到今天想到女兒，她仍會在半夜驚醒、痛哭，開庭前也會夜不能寐，害怕法官會不會再次傷害她。

蔡母指出，判決書記載家屬已領取700萬元強制險理賠，但依法強制汽車責任保險理賠上限僅200萬元，質疑判決內容有誤，所以她決定上訴，繼續為愛女討公道。

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