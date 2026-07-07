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長榮張榮發遺產訴訟仍持續　四兄弟已領數百億股利

記者葉國吏／綜合報導　

長榮海運（2603）爆發內線交易案，讓已故創辦人張榮發遺產訴訟再成焦點。歷經多年纏訟，法院確認遺囑由二房獨子星宇航空董事長張國煒勝訴，但張榮發基金會對遺囑執行人提告請求給付10億元案仍在審理。根據了解，近年海運景氣大好，張家四兄弟估領股利已經好幾百億元。

▲▼長榮海運內線交易案，張國華移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲張國華。（圖／記者劉昌松攝）

創辦人張榮發2016年逝世至今滿10年，因龐大遺產讓家族與老臣訴訟不斷。遺囑雖指定存款、股票、不動產由張國煒單獨繼承並接任總裁，但大房三子張國政無法接受，提起確認遺囑無效訴訟。

張國煒勝訴獲百億遺產
最高法院認為遺囑經鑑定為張榮發親簽，且公證前有柯麗卿等人見證，符合民法要件，2024年8月判決確認遺囑有效，張國煒勝訴確定可獲百億遺產。但他隨後指控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓四位遺囑執行人未依遺囑分配，還違背遺囑選任大房長子張國華擔任巴拿馬長榮國際公司（EIS）常任董事與總裁。

▲張榮發大房三子張國政海運、航空都沒得到，也被依內線交易罪嫌偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

張國煒為此向法院聲請另訂遺囑執行人為前立委孫大千與安永聯合會計師事務所所長傅文芳，今年2月更親自出庭要求換人，案件仍在審理。另外，張國煒也認定柯麗卿等四人與張國華共同觸犯背信罪並一併提告。

遺產飆破千億引關注
長榮集團在張國華穩住經營權後，長榮海運、長榮航空等核心企業已改由專業經理人經營。回顧2022年，大房次子張國明、三子張國政與二房獨子張國煒組成弟弟派，與張國華的哥哥派展開攻防，最終由大哥穩住經營權，大股東退居幕後。

▲有了張國煒(右)，二哥張國明(中)、三哥張國政(左一)。（圖／長榮弟弟派提供）

▲張國煒(右)，二哥張國明(中)、三哥張國政(左一)。（圖／長榮弟弟派提供）

雖然經營權底定，但長榮家族遺產分配並未落幕。雖然法院判決張國煒單獨繼承，但依民法規定，其餘三名兄弟仍享有特留分權利，由於資產種類繁多，相關分配細節仍須四位繼承人協商達成共識，才能由遺囑執行人完成程序。

法界人士分析，四位遺囑執行人最初向國稅局申報張榮發遺產總額約240億元。然而近10年受惠全球貨櫃航運景氣大好，長榮海運及EIS獲利大幅成長，今年初市場估算整體遺產規模已突破千億元，張家四兄弟也已領回好幾百億元股利，讓這場豪門爭產案持續受到社會高度關注。

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