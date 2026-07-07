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長榮張國華「30分鐘籌1.2億保金」　創近年紀錄

記者葉國吏／綜合報導　

長榮集團前總裁張國華涉長榮航股權交易內線案，檢方諭令1.2億元交保，他的家人提前備妥大筆現金，不到半小時即完成辦保離開，速度之快引發司法圈熱議，也成為近年少見高額交保案例。

▲▼長榮海運內線交易案。（圖／記者劉昌松攝）

▲長榮海運內線交易案。（圖／記者劉昌松攝）

長榮海運2023年處分逾37萬張長榮航空持股，成交金額超過133億元，台北地檢署懷疑消息曝光前已有特定人士提前布局，懷疑涉及內線交易。檢方日前搜索並約談9人，包括長榮集團前總裁張國華與大股東張國政兄弟。訊後，檢方依違反《證券交易法》命張國華以1.2億元交保。

歷年天價交保案　魏應充16.1億仍居冠
回顧國內高額交保紀錄，2015年頂新前董事長魏應充因混油案，先後遭法院裁定共6億元交保，另附10億元人保，累計金額達16.1億元，至今仍是司法史最高紀錄。當年還由其兄長魏應交出面擔保，才順利獲釋。

▲張榮發大房三子張國政。（圖／記者劉昌松攝）

此外，國寶集團總裁朱國榮2016年涉證交法案件時，法院裁定4億元交保，歷經10多小時才籌齊；永豐金前董事長何壽川2017年也曾以4億元辦保，家屬當時動員搬運8箱現金進法院。至於台北101前董事長林鴻明，以及創投人士柯文昌、太電前總經理胡洪九等人，也都曾有破億元交保紀錄。

親友預備現金待命　半小時完成高額交保
根據聯合報報導，檢方凌晨近2時裁定交保後，張國華親友立刻從車上搬下裝滿現金的行李箱與黑色提袋，送進法警室點鈔。由於事前已將款項備妥，整個流程進行相當快，張國華約凌晨2時30分離開地檢署，前後不到40分鐘。上億保金不到40分鐘就籌出，也讓外界關注其財力與司法案件進展。

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