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馬克宏到訪敘利亞　阿塞德下台後首位歐盟國家元首

▲馬克宏到訪敘利亞。（圖／翻攝敘利亞媒體）

▲馬克宏到訪敘利亞。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日抵達敘利亞，成為現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導反叛軍於2024年推翻前總統阿塞德（Bashar al-Assad）後，首位訪問大馬士革的歐盟國家元首，象徵敘利亞與西方國家關係持續回暖。

路透社報導，馬克宏抵達後在X發文表示，此行是為了重申法國對敘利亞人民的承諾。他寫道，「為了主權獨立、團結多元、與鄰國和平共處的敘利亞，讓我們一同開啟穩定與和平的新篇章。」

敘利亞國家通訊社（SANA）報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）前往大馬士革機場迎接馬克宏。

此次訪問也凸顯夏拉執政後，敘利亞在地緣政治上的轉變。身為前蓋達組織（al Qaeda）指揮官的夏拉，如今已與過去孤立阿塞德政權的西方及中東國家建立密切關係，並積極推動飽受13年戰火摧殘的敘利亞重建。

重建工作將是馬克宏此行的重要議題。法國總統府表示，包括道達爾能源集團（TotalEnergies）及達飛航運集團（CMA CGM）執行長等多名企業領袖隨團訪問，法方也將表達支持建立一個自由、多元且尊重各族群的敘利亞。

馬克宏此行也將與敘利亞各界人士會面，討論重建與未來合作方向。

夏拉去年推翻阿塞德政權後首次訪歐時，曾在法國與馬克宏會面。此後，曾支持反阿塞德陣營的卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）於去年1月成為阿塞德下台後首位訪問敘利亞的外國元首；歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則於今年1月訪問大馬士革，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也於4月訪敘並與夏拉會晤。

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