最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

▲巴威颱風一路向西。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，強烈颱風巴威是個爽快的颱風，不拖泥帶水，暴風圈預計周五傍晚開始，逐步籠罩中部以北、東北部、東部、南部山區；預計周六夜晚就會脫離陸上颱風警戒；緊接著周日清晨至上午也會脫離海上颱風警戒。

巴威並列今年風王

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林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，巴威並列今年西北太平洋最強颱風！今日最新評估，周四開始巴威颱風向北分量就有逐漸增大的趨勢，但各國數值模擬結果對於北轉的程度與時機，仍有些許看法稍不一致的情形。

林得恩說，歐美（ECMWF、NCEP GFS）傳統物理數值模式顯示，太平洋高壓勢力持續西伸，導致巴威颱風將會更加接近台灣；而AI數值模式則顯示，太平洋高壓勢力西伸程度並不顯著，導致巴威颱風有機會提早北轉，轉往中國地區繼續前進。

▼最新系集模式颱風路徑預測圖。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩指出，事實上，登不登陸已經不是這麼重要了，因為巴威颱風的近中心最大風速高達每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，暫時追平今年第4號颱風「辛樂克」，並列今年西北太平洋的風王；而巴威的7級風暴風半徑就高達350公里，在它逼近之際，全台均會受到影響。

「巴威是個爽快颱風」

林得恩表示，巴威颱風也是個爽快的颱風，不拖泥帶水，暴風圈預計周五傍晚開始，逐步籠罩台灣中部以北、東北部、東部及南部山區；預計周六夜晚就會脫離陸上颱風警戒；緊接著周日清晨至上午也會脫離海上颱風警戒。

林得恩提醒，因此周五、周六將是巴威颱風最靠近台灣的時候，也就是風雨浪影響最大的時刻，當暴風圈籠罩的地方，強風、驟雨及大浪絕對是免不掉的；今天、周三還有一點點時間，務必完善各項防颱準備，俾利確保安全。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

