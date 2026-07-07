巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

▲巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威進逼，侵襲機率升高。根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，最高是基隆市、宜蘭縣的90%，其次為台北市89%、新北市88%、桃園市87%。

▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）



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最新未來120小時颱風暴風侵襲機率



基隆市90%

宜蘭縣90%

台北市89%

新北市88%

桃園市87%

花蓮縣86%

新竹縣84%

新竹市83%

苗栗縣79%

連江縣76%

台中市71%

南投縣69%

綠島69%

彰化縣68%

雲林縣63%

台東縣63%

蘭嶼59%

嘉義市57%

嘉義縣53%

屏東縣44%

台南市43%

高雄市39%

澎湖縣39%

恆春38%

金門縣27%

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，巴威颱風暴風圈預計周五傍晚開始逐步籠罩北、東、中部、南部山區，預計周六夜晚就會脫離。

台灣颱風論壇說，巴威靠近過程時，屬於強颱逐漸減弱狀態，但因體型龐大，暴風圈籠罩的地方，強風大雨仍免不了；至於距離有多近，就看周四偏北的份量及幅度了，可以開始做防颱準備囉！

▼最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

