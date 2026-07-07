巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

▲巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）
記者陳俊宏／台北報導
強烈颱風巴威進逼，侵襲機率升高。根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，最高是基隆市、宜蘭縣的90%，其次為台北市89%、新北市88%、桃園市87%。
▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）
最新未來120小時颱風暴風侵襲機率
基隆市90%
宜蘭縣90%
台北市89%
新北市88%
桃園市87%
花蓮縣86%
新竹縣84%
新竹市83%
苗栗縣79%
連江縣76%
台中市71%
南投縣69%
綠島69%
彰化縣68%
雲林縣63%
台東縣63%
蘭嶼59%
嘉義市57%
嘉義縣53%
屏東縣44%
台南市43%
高雄市39%
澎湖縣39%
恆春38%
金門縣27%
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，巴威颱風暴風圈預計周五傍晚開始逐步籠罩北、東、中部、南部山區，預計周六夜晚就會脫離。
台灣颱風論壇說，巴威靠近過程時，屬於強颱逐漸減弱狀態，但因體型龐大，暴風圈籠罩的地方，強風大雨仍免不了；至於距離有多近，就看周四偏北的份量及幅度了，可以開始做防颱準備囉！
▼最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署）
▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）
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