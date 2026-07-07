反美情緒沸騰民眾嗆「要川普人頭」！　哈米尼遺體運抵聖城科姆　

▲伊朗已故最高領袖哈米尼國葬。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的遺體6日傍晚運抵伊斯蘭教什葉派聖城科姆（Qom），預定當地時間7日舉行送葬與告別儀式。稍早在德黑蘭的送葬隊伍中，大批群眾高喊反對與美國談判，並要求為哈米尼之死復仇。

法新社報導，伊朗國營電視台在社群媒體表示，「殉難領袖的遺體已經抵達首都德黑蘭以南的科姆。」播出的畫面顯示，載運哈米尼遺體的直升機降落後，隨即展開後續儀式。

德黑蘭街頭聚集大批送葬民眾，不少人表達反對與造成哈米尼遇害的勢力談判，並高喊，「我們不要協議，我們要（美國總統）川普的人頭！」

美國與以色列於2月28日發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），聯手對伊朗展開大規模空襲，哈米尼在行動中身亡。

不少參與送葬的民眾認為，哈米尼「以身殉道」激起伊朗人民的愛國情緒，也有人將他與1989年逝世、創建伊朗伊斯蘭共和國的何梅尼（Ruhollah Khomeini）相提並論。

65歲的卡茲米（Kazemi）表示，何梅尼逝世是伊朗人民「遭逢的第一個震撼」，而哈米尼遇刺則是「第2個」，並稱這次葬禮現場群眾的激動情緒「和1989年沒有兩樣」。他受訪時僅透露姓氏。

卡茲米與其他受訪者一樣，對上月簽署的美伊諒解備忘錄及後續談判抱持懷疑態度。他手持一張印有川普肖像、並畫上十字準星的照片表示，「我們要復仇……因為如果什麼都不做，情勢只會惡化。」