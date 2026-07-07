強颱巴威明晚北轉　最快周四海陸警報

▲強颱巴威進逼台灣。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央氣象署預報員王品翔表示，巴威周三晚至周四有北轉訊號出現，預估周四會先發海上警報，而陸上警報則是周四或周五，周五、周六影響最明顯。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周三太平洋高壓影響，東南部、恆春半島有零星降雨，午後北部、南投、嘉義、各山區有局部短暫雷陣雨；周四桃園以北、東北部有些降雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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周五、周六颱風影響最劇



王品翔說，周五、周六颱風影響最明顯，各地有明顯降雨，都有局部大雨或豪雨機率；周日、下周一颱風慢慢遠離，西半部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



最快周四海陸警報

王品翔說，預估巴威颱風周三晚至周四有北轉訊號出現，將從台灣以東海面接近，周五、周六最靠近，但會貼多近仍有不確定性；預估周四會先發海警，而陸警則是周四或周五，屆時暴風圈可能籠罩中部以北、宜蘭、花蓮。

至於巴威是否可能登陸，王品翔分析，模式仍有分歧，但預估颱風中心會從近海1、200公里通過；未來2、3天是巴威強度巔峰，靠近台灣時會減弱，但還是滿有規模。