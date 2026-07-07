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郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

▲▼郭台銘、曾馨瑩。（圖／翻攝IG／hsin_ying_tseng）

▲郭台銘與妻子曾馨瑩。（圖／翻攝IG／hsin_ying_tseng）

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近日遭爆密會女球友，當事人至今均未回應。不過，昔日曾為郭台銘、夫人曾馨瑩牽線的紅娘林志玲，昨（6日）傍晚突然發文寫下「淡定不是天生就有，風骨也不是與生俱來」，引發外界聯想，是否在隔空力挺曾馨瑩。

林志玲突談「淡定、風骨」　發文時機掀聯想

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林志玲在臉書發文寫下，「淡定不是天生就有，風骨也不是與生俱來；是扛過了多少事，跌倒中學會自己站起來，才能擁有保護自己的盔甲。」短短一段文字看似有感而發，又似乎意有所指，加上時機敏感，被網友猜測是不是在暗指郭董女球友緋聞。

▲▼林志玲出席完美之巔NEO形象大使。（圖／記者周宸亘攝）

▲林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

當年牽線郭台銘夫妻　林志玲是最佳紅娘

事實上，當年郭台銘之所以結識曾馨瑩，起因於郭邀請林志玲為鴻海集團主持尾牙，兩人一起在舞台上大秀探戈，留下經典一幕。不過，郭台銘與林志玲沒下文，反倒迅速愛上舞蹈老師曾馨瑩，相識一年多就步入禮堂，而身為曾好友的林志玲功不可沒。

郭台銘爆密會女球友　3名當事人均未回應

如今郭台銘被爆料密會女球友，郭台銘、曾馨瑩以及謝姓女球友均未對外回應。林志玲雖未正式表態，但選在此時發文，有傳聞指是在暗挺好友曾馨瑩，而外界也立刻聯想，在網上引發熱議。

 
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