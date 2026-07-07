川普白宮新建4億停機坪趕工　傳為迎接習近平9月訪美

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普6日證實，白宮正在南草坪興建一座新的直升機停機坪，並形容這將是一座「漂亮的」停機坪，也是他親自主導白宮改造計畫的最新工程。

法新社報導，這座停機坪位於白宮南草坪（South Lawn）。數十年來，歷任美國總統與第一家庭常在這片草地搭乘或離開「陸戰隊一號」（Marine One）直升機。

川普告訴媒體，「現在我們正在建造一座直升機停機坪，漂亮的停機坪，上面會有白宮徽章，是用花崗岩，雕刻的花崗岩…真的非常漂亮。」

川普表示，這個降落區是為了解決塞考斯基公司（Sikorsky）製造的新型總統直升機機隊所帶來的問題。外界先前普遍報導，直升機排氣會導致白宮草地燒焦；川普今天則說，直升機產生的氣流非常強勁，草坪實際上會「被連根拔起」。

川普指出，塞考斯基公司同意負擔工程費用，因為他們對草坪問題「感到有點愧疚」。他說，「大約5、600萬美元（約新台幣1.92億元），他們全額買單。我聽到他們會支付費用時說『那我們就做個漂亮的吧，不要隨便做塊白色混凝土了事』。」

華盛頓郵報報導，承包商已被要求加快施工進度，以便在即將到來的國是訪問前完工，似乎與中國國家主席習近平9月訪問有關。

不過，華盛頓郵報也報導，工程費用至少約為川普所說數字的兩倍，約1300萬美元（約新台幣4.16億元），且工程內容還包括南門廊（South Portico）和鄰近車道翻新。