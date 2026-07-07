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三上悠亞「灰藍蕾絲」全身入鏡！　引退變更正

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami）

▲三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日本藝人三上悠亞自從告別AV產業後，近年積極經營時尚與演藝事業，還加入台灣職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」。她近日公開一組牛仔風性感美照，以蕾絲內衣搭配長靴造型，短時間就吸引超過8萬名網友按讚。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami）

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庭園辣照成焦點　深V蕾絲造型超吸睛
照片中，三上悠亞穿上霧灰色蕾絲內衣套裝，貼身剪裁讓她的身形曲線更加明顯。尤其深V設計展現傲人上圍與纖細腰線，搭配白皙肌膚，讓整體視覺相當火辣，一雙修長美腿也成為焦點。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami）

除了性感內衣，她還加入濃厚美式牛仔元素，像是深咖啡色牛仔帽、及膝長靴與白色長襪混搭，甜美中又帶點狂野感。其中一張照片裡，她坐在藤椅上微微前傾，搭配俏皮表情與捲髮造型，展現迷人氣息。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami）

女王氣場全開　粉絲狂讚狀態超巔峰
另一組照片則能看到三上悠亞站姿自信，一手扶著帽子、一手叉腰，散發強烈女王氣場。她透過不同姿勢切換甜美與性感風格，也讓整體造型更具層次感。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami）

貼文曝光後，大批網友立刻朝聖留言，「老師怎麼突然變牛仔風」、「引退後反而越來越漂亮」、「真的太美了」、「完全被圈粉」等留言洗版，許多人也大讚她不論外貌或身材都維持極佳狀態，再度展現超高人氣。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝IG／yua_mikami）

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