快訊／張榮發長子張國華「內線交易」　1.2億天價交保

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

長榮集團大房兄弟涉入內線交易案持續延燒。台北地檢署追查長榮海運2023年出售長榮航空持股案，認定長榮海運董事張國華等人疑似提前掌握消息進場操作股票，張國華凌晨遭裁定以1.2億元交保，並限制出境、出海。

▲長榮海運內線交易案。（圖／記者劉昌松攝）

檢調指出，長榮海運2023年處分超過37萬張長榮航空股票，交易金額高達133億元，但重大訊息延後近兩個月才對外揭露。檢方懷疑，相關內部人士早已知情，在消息形成後提前買賣股票，涉嫌違反證券交易法。

▲張榮發大房三子張國政海運、航空都沒得到，也被依內線交易罪嫌偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

兄弟與家族成員遭約談 多人限制出境

同案遭約談的還包括張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩，兩人分別以500萬元交保；長榮海運董事戴錦銓300萬元交保、協理謝淑蕙200萬元交保，均被限制出境出海。至於董事柯麗卿、張國政妻子曾瓊慧及兒子張聖翊，訊後獲請回。

檢方調查，2023年5月，時任長榮海運董事長張衍義決定出售全部長榮航空持股，6月19日董事會拍板通過，但公司直到兩個月後才發布重訊。檢方認為，張國華、張國政等9名內部人員已提前掌握關鍵資訊，因此在禁止交易期間操作長榮海運股票。

▲長榮海運董事柯麗卿。（圖／記者劉昌松攝）

檢方指獲利驚人 長榮形象受衝擊

根據調查，張國華一家三口在限制交易期間大量買進長榮海運股票，累計超過17萬張，檢方估算帳面利益約21億元。由於近年貨櫃航運市場大好，長榮海運股價大漲，每股漲幅達88元，若以持股市值換算，整體獲利甚至超過150億元。

長榮集團創辦人張榮發過世將滿10年，長子張國華近年逐步穩固集團主導權，並讓長榮海運、長榮航空交由專業經理團隊經營。不過此次爆出疑涉內線交易，也讓企業形象受到重創。張國華昨晚移送北檢時，面對媒體追問是否涉及內線交易，當場以台語回應「哪有」。