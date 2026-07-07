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獨／匹克球太夯！保一2線3警官溜去揮拍　虛報加班費被抓包慘了

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲保一警務正報加班人卻在球場下場曝光。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

內政部警政署保安警察第一總隊一名2線3星警務正，明知自己沒有全程在辦公室加班，竟在申報加班時段離開辦公室，到總隊體育館打匹克球，運動結束後才返回辦公室換裝、刷退下班，事後仍以「處理公務」名義申報加班，詐領2小時加班費674元。士林地檢署偵辦後，依詐欺取財罪給予緩起訴1年，並命他向公庫支付6萬元。

匹克球近年在台灣逐漸竄紅，因結合網球、羽球與桌球的特性，使用球拍擊打帶孔塑膠球，球速相對網球慢，場地也比網球場小，入門門檻較低，從年輕族群到中高齡民眾都能參與，也讓不少運動中心、俱樂部陸續開設相關課程。

保一總隊一名警務正某日晚間申報加班期間，並未全程留在警務科辦公室處理公務，而是離開辦公室前往總隊體育館打匹克球，運動結束後才返回辦公室換裝並刷退下班。到了月底申請加班費時，他進入差勤系統，點選不實的「處理公務」作為加班事由，再送出系統逐級陳核，使具有實質審查權責的人事、主計人員陷於錯誤，誤認他申報的加班日期與起訖時間，均全程在辦公室內實際執行公務，因此同意辦理核銷。

會計人員後續也據此登載於職務上所掌的印領清冊，讓T男順利詐領2小時加班費，金額合計674元，保安警察第一總隊事後將他函送士林地檢署偵辦。

警務正到案後坦承犯行，證人簡姓人員也證述明確，檢方並調閱當月份加班申請明細、個人加班申請作業一覽表、駐地安全監視錄影系統紀錄調閱申請表，以及監視器影像截圖等資料，認定他自白與事實相符，犯行足堪認定。

細心檢察官表示，最高檢察署曾就公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費等案件統一追訴標準，認為公務員如無濫用職權，應以普通詐欺罪論處。

檢察官審酌他身為警察人員，本應注意自身言行並遵循法規，卻虛報加班費，所為實有不該，但他沒有刑案前科，犯後坦承犯行、深表悔悟，且已於今年2月向保安警察第一總隊繳回犯罪所得674元；同時也認為，他犯罪情節所生危害非鉅，經此司法偵查程序應已有警惕，尚無再犯之虞，因此給予緩起訴1年，並命他應在緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付6萬元。

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