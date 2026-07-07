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中聯毒油「賴清德一周後才震怒」！王鴻薇轟慢半拍：食安潰敗還雙標

▲民進黨主席賴清德主持「2026地⽅選舉政績暨共同政⾒發布記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲中聯致癌油風暴擴大，賴清德表態嚴格究責，遭藍白立委砲轟監管失靈、資訊揭露慢半拍。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆食安風暴。總統賴清德6日首度公開回應，強調政府將秉持「源頭管理、擴大下架、資訊公開透明及中央地方合作」四大原則，依法嚴格究責、絕不寬貸。不過，國民黨立委王鴻薇及民眾黨主席黃國昌隨即發文質疑，批評中央反應過慢、資訊揭露不足，讓事件演變成全民食安危機。

▲▼王鴻薇 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨立委王鴻薇 。（圖／記者徐文彬攝）

王鴻薇轟政府慢半拍　質疑食安「政治凌駕專業」

王鴻薇指出，中聯毒油事件自6月底曝光、7月1日食藥署召開記者會說明後，又因遲未公布下游廠商名單引發爭議，影響擴及校園及300多家業者，重創政府食安公信力。她批評，事件爆發已超過一周，賴清德才出面強硬表態「究責絕不寬貸」，質疑是因政治壓力才發聲，更指整起事件已不只是單一企業疏失，而是凸顯政府監管失靈，「沒有專業判斷，只有政治判斷」。

王鴻薇並點名，食藥署長姜志剛第一時間曾以「業者也是受害者」、「專家建議不公布」為由，不願公開第二層下游廠商名單，把國人食安置於業者利益之後，直到輿論反彈才全面公布。她也翻出2014年毒油事件，指出當時民進黨要求行政院長下台，時任台南市長賴清德更主張召開國安會議，如今同樣發生食安事件，質疑行政院長卓榮泰及衛福部長石崇良「誰要出來扛」。

▲民眾黨主席黃國昌出席AI手機運用課程。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌追問政治責任　賴：依法究責、全面下架

黃國昌則表示，中聯致癌油事件引發全民憂慮，但衛福部一再拖延資訊公開，讓民眾從擔心轉為憤怒。他指出，2014年民進黨曾要求馬政府3天內完整公布毒油流向，如今致癌油風暴已超過一周，卻連最基本的資訊揭露都未完成。他並質疑，目前約1300公噸問題油品流向仍待釐清，回收比例偏低，追問政府究竟要追究誰的責任、誰應負起政治責任。

對於外界質疑，賴清德表示，政府已掌握問題產品批號、出貨流向及受影響業者資訊，最上游中聯油脂已全面停產並配合調查，第一層福壽、福懋、泰山等業者相關產品均已下架，自6日起也針對第二層下游產品啟動預防性下架，要求受影響業者主動揭露產品資訊。他強調，中央與地方將持續合作落實稽查及下架作業，依法嚴格究責，維護國人食品安全。

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