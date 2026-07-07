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美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA要求重審：我不覺得有犯規

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

2026世界盃淘汰賽爭議持續延燒，美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）1日吞紅牌遭禁賽處分，不料傳出美國總統川普事後親自致電FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）關切，導致巴洛貢禁賽暫緩執行，引發輿論譁然。對此，川普證實，他確實有要求FIFA檢討判決，但他強調「我只是要求重新檢討判決，但沒有說你們必須做些什麼」。

紅牌禁賽喊卡　川普致電FIFA引爆質疑

根據美國CNN報導，巴洛貢1日在32強對戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）賽事中，在因踩踏後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic），導致對方腳踝一度90度扭曲變形，被裁判出示紅牌驅逐。根據FIFA規定，球員領到紅牌後，將自動禁賽1場，不料川普親自致電後，FIFA就宣布暫緩執行巴洛貢的禁賽處分。

比利時足協抗議　批FIFA違反公平原則

消息讓美國下一場的對手比利時相當震驚，比利時足協（RBFA）火速發表聲明痛批FIFA帶頭違規，雖然紀律守則第27條允許暫停處分，但同守則第66.4條與《2026年世界盃競賽規程》第10.5條皆明文規定，球員遭紅牌罰出場「自動」導致下一場禁賽，過去所有案例皆依此辦理，痛批FIFA此舉公然違反公平原則。

川普稱僅要求覆核　再質疑裁判公正性

對此，川普6日證實，他確實有致電FIFA主席因凡蒂諾，但強調「我只是要求重新檢討判決，但沒有說你們必須做些什麼」、「我沒有告訴他該怎麼做，我也不能告訴他該怎麼做」、「獨立委員會做出了正確決定」。

針對巴洛貢當天的違規情況，川普認為「那根本算不上犯規，只是兩個人全速奔跑，結果碰巧撞到了一起，他（巴洛貢）沒做錯任何事」。川普最後也質疑裁判判決的公正性，指稱那一名裁判「有點可疑」，希望有媒體可以調查裁判的過去。

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