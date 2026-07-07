　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

日本熊患失控！學生怕遇熊可請「熊假」　不上課也不算缺席

▲▼日本今年熊患頻傳。5月14日，熊隻出現在北海道斜里町。（圖／達志影像）

▲日本熊害肆虐導致停課頻傳，多個地方政府首創「熊假」特例，學生因怕熊請假不計入缺席。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

日本近年熊患持續惡化，熊隻闖入住宅區、學校及市區的事件頻傳，學生上下學安全也引發家長憂心。為兼顧學童安全與受教權，日本多個地方政府陸續推出俗稱「熊假」的特例措施，若學生或家長因擔心遭遇熊隻而選擇請假，經校長認定後可列為「停止出席」，不計入缺席紀錄，校方也會安排補課，避免影響學習進度。

日本共同社報導，仙台市今年5月已通知市立國中、小學、高中及幼兒園，學生若因熊出沒而不敢上學，可由校長依個案認定為「停止出席」，不僅適用一般課程，也涵蓋校外教學。秋田市也採取相同措施，今年6月土崎中學附近出現熊蹤後，校長便依規定讓約30名學生適用「停止出席」。新潟縣三條市則規定，只要縣府發布「熊出沒特別警報」，學生即可適用相關措施。

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲日本去年熊害嚴重，「熊」更成為2025年最具代表性的漢字。（圖／VCG）

熊闖市區成日常　94所學校曾停課3天

熊害嚴重地區甚至祭出更嚴格措施。今年6月，栃木縣宇都宮市因市中心接連出現熊蹤，接獲超過10起目擊通報後，市府宣布全市94所公立國中、小學全面停課3天，以保障學生安全。近年來，日本各地包括山區、住宅區、機場、高爾夫球場、學校周邊、超市及溫泉旅館，都曾傳出熊隻出沒，讓不少民眾「聞熊色變」。

根據統計，日本去年共有238人遭熊攻擊、13人死亡，創下歷來最嚴重紀錄。今年熊患仍未趨緩，各地持續傳出熊出沒事件。專家分析，狩獵人口減少、氣候變遷影響山林食物供應，以及農村人口外移等因素，都讓熊更容易進入人類生活圈；截至今年3月的統計年度，全國熊出沒通報更已突破5萬件，較前一次紀錄翻倍。

中央不訂統一標準　地方政府自行應變

不過，由於各地熊害程度不同，「熊假」目前並無全國一致規範。不少熊患嚴重的地方政府坦言，不清楚該如何制定相關制度，希望中央提供更明確的依據。對此，日本文部科學省表示，目前沒有制定全國統一指引的計畫，而是尊重各地方政府依據實際情況自行研擬應對措施，同時持續要求各地教育單位強化學生上下學安全、更新應變手冊，並與警消及相關機關保持聯繫，全力降低熊害帶來的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
長榮海運內線案　張國政「配合大哥兩頭空」1000萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA要求重審：我不覺得有犯規

日本熊患失控！學生怕遇熊可請「熊假」　不上課也不算缺席

美國《遊戲王》比賽「玩家體味太臭」　店家狂被投訴怒停賽一週

斯里蘭卡監獄暴動25死百傷　囚犯兩派人馬衝突

英航母挪威海遭「俄機低空逼近」！　F-35戰機緊急升空攔截

人妻新婚3月遭槍殺！竟是丈夫夥同「大13歲情婦」設局誘殺

辦手機門號要「刷臉」！南韓祭超嚴打詐新制　上路首日亂象多

12歲女童慘死袋中！曾遭4人強行帶走　憤怒群眾私刑打死性侵犯

委內瑞拉強震奪3000命！12歲女活埋32小時　靠番茄醬撐到獲救

台灣熱錢「湧入日本房市」　日經：中國買家悄悄退場

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

台東玄濟宮不忍了！「潑10桶穢物」信徒狂清2小時　遭3度鬧場怒告

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國政妻子、兒子遭移送

美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA要求重審：我不覺得有犯規

日本熊患失控！學生怕遇熊可請「熊假」　不上課也不算缺席

美國《遊戲王》比賽「玩家體味太臭」　店家狂被投訴怒停賽一週

斯里蘭卡監獄暴動25死百傷　囚犯兩派人馬衝突

英航母挪威海遭「俄機低空逼近」！　F-35戰機緊急升空攔截

人妻新婚3月遭槍殺！竟是丈夫夥同「大13歲情婦」設局誘殺

辦手機門號要「刷臉」！南韓祭超嚴打詐新制　上路首日亂象多

12歲女童慘死袋中！曾遭4人強行帶走　憤怒群眾私刑打死性侵犯

委內瑞拉強震奪3000命！12歲女活埋32小時　靠番茄醬撐到獲救

台灣熱錢「湧入日本房市」　日經：中國買家悄悄退場

中聯毒油「賴清德一周後才震怒」！王鴻薇轟慢半拍：食安潰敗還雙標

美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA要求重審：我不覺得有犯規

國泰金減少董事兼任　駐悠遊卡法人代表改派副總陳冠學接任

日本熊患失控！學生怕遇熊可請「熊假」　不上課也不算缺席

冰箱膠條黑黑的是發霉嗎？清潔專家提醒別只用濕抹布恐讓黴菌反覆長

你家是不是一罐油用到底！衛福部提醒橄欖油也不是萬能　不同料理要選對油

長榮海運內線案　張國政「配合大哥兩頭空」1000萬交保

中國電競賽竟藏病毒軟體？選手開電腦掃毒傻眼...帳號還被盜

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬向家長道歉

台北戲劇獎完整得獎名單！《陽光女子》女星「亮胸器」奪最佳女演員

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

國際熱門新聞

不到1公分！38歲男號稱擁「世界最小陰莖」

外太空降6神祕物？澳太空總署出手追來源

玩家體味太臭　卡牌店宣布停賽一週

怕熊不用上學！日本多地推「熊假」

吸毒失控？男「自斬陰莖」失血過多亡

不滿修行太累　日和尚燒了600多年古寺

美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA

中國買家退場　台灣熱錢湧入日本房市

12歲女童慘死袋中　群眾私刑打死性侵犯

新婚人妻遭槍殺　夫夥同情婦設局誘殺

俄機逼近英國航母！　英軍F-35緊急升空攔截

超級颱風巴威通過羅塔島　當地現況曝光

斯里蘭卡監獄暴動！　25死百傷

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

更多熱門

相關新聞

嘉義蘭潭國小參訪日本熊本玉名町小學

嘉義蘭潭國小參訪日本熊本玉名町小學

為拓展學生國際視野，嘉義市蘭潭國小校長邱榮輝日前率領親師生共22人，赴日本熊本縣玉名市參訪當地玉名町小學校。透過一整天的入班學習、共進營養午餐及校園清掃，展現台日教育交流的豐碩成果。

幼兒園野餐！他po台日對照惹怒網

幼兒園野餐！他po台日對照惹怒網

關鍵字：

熊假政策熊患危機日本教育熊隻出沒地方政府措施

讀者迴響

熱門新聞

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

招生1年就停招　雲林「神秘鬼屋學校」1.7億進11拍

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

長期不吃飯「身體出問題」　中醫師：請養成吃白飯習慣

長榮海運內線案　張國政交保

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

慶祝慘摔動刀　英格蘭老將世界盃掰了

陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」遭網吐槽

巴威逼近沖繩！日氣象廳示警「房屋恐倒塌」

網紅跑玄濟宮直播　信徒怒報警

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面