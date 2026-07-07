日本熊患失控！學生怕遇熊可請「熊假」　不上課也不算缺席

▲日本熊害肆虐導致停課頻傳，多個地方政府首創「熊假」特例，學生因怕熊請假不計入缺席。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

日本近年熊患持續惡化，熊隻闖入住宅區、學校及市區的事件頻傳，學生上下學安全也引發家長憂心。為兼顧學童安全與受教權，日本多個地方政府陸續推出俗稱「熊假」的特例措施，若學生或家長因擔心遭遇熊隻而選擇請假，經校長認定後可列為「停止出席」，不計入缺席紀錄，校方也會安排補課，避免影響學習進度。

日本共同社報導，仙台市今年5月已通知市立國中、小學、高中及幼兒園，學生若因熊出沒而不敢上學，可由校長依個案認定為「停止出席」，不僅適用一般課程，也涵蓋校外教學。秋田市也採取相同措施，今年6月土崎中學附近出現熊蹤後，校長便依規定讓約30名學生適用「停止出席」。新潟縣三條市則規定，只要縣府發布「熊出沒特別警報」，學生即可適用相關措施。

▲日本去年熊害嚴重，「熊」更成為2025年最具代表性的漢字。（圖／VCG）

熊闖市區成日常 94所學校曾停課3天

熊害嚴重地區甚至祭出更嚴格措施。今年6月，栃木縣宇都宮市因市中心接連出現熊蹤，接獲超過10起目擊通報後，市府宣布全市94所公立國中、小學全面停課3天，以保障學生安全。近年來，日本各地包括山區、住宅區、機場、高爾夫球場、學校周邊、超市及溫泉旅館，都曾傳出熊隻出沒，讓不少民眾「聞熊色變」。

根據統計，日本去年共有238人遭熊攻擊、13人死亡，創下歷來最嚴重紀錄。今年熊患仍未趨緩，各地持續傳出熊出沒事件。專家分析，狩獵人口減少、氣候變遷影響山林食物供應，以及農村人口外移等因素，都讓熊更容易進入人類生活圈；截至今年3月的統計年度，全國熊出沒通報更已突破5萬件，較前一次紀錄翻倍。

中央不訂統一標準 地方政府自行應變

不過，由於各地熊害程度不同，「熊假」目前並無全國一致規範。不少熊患嚴重的地方政府坦言，不清楚該如何制定相關制度，希望中央提供更明確的依據。對此，日本文部科學省表示，目前沒有制定全國統一指引的計畫，而是尊重各地方政府依據實際情況自行研擬應對措施，同時持續要求各地教育單位強化學生上下學安全、更新應變手冊，並與警消及相關機關保持聯繫，全力降低熊害帶來的風險。