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長榮海運內線案　張國政「配合大哥兩頭空」1000萬交保

▲▼長榮海運內線交易案。（圖／記者劉昌松攝）

▲長榮海運董事張國華涉嫌內線交易案遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

長榮海運2023年決定處分持有的長榮航空股票，董事張國華涉嫌在利多消息公告前，大舉買進三弟張國政等人拋出的海運股，擬制性獲利逾21億元，張國政原想用賣海運股的錢轉買航空股卻撲空，結果得不償失，還被檢調懷疑是哥哥張國華內線交易的共犯，台北地檢署檢察官6日深夜訊後依違反《證交法》，諭令張國政交保1000萬，限制出境出海及住居，張國華尚在偵訊中。

其餘涉案被告獲得的強制處分結果，張國華妻子楊美珍與兒子張聖恩各500萬，長榮董事戴錦銓交保300萬，協理謝淑蕙200萬，以上都限制出境出海及住居；長榮董事柯麗卿，張國政的妻子曾瓊慧和兒子張聖翊3人都以被告身分請回；長榮總經理吳光輝證人身分請回。

▲▼長榮海運內線交易案。（圖／記者劉昌松攝）

▲張榮發大房三子張國政海運、航空都沒得到，也被依內線交易罪嫌偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，大房與二房為遺囑效力大打官司，最高法院在2024年判決遺囑有效確定前，大房長子張國華與長榮老臣為主的「哥哥派」，與大二房獨子張國煒維手的「弟弟派」持續爭奪集團經營權，大房並醞釀將長榮集團切割，形成「海空分治」。

律師林文鵬以股東身分告發，指控長榮海運公司在2023年6月19日決定賣掉持有的長榮航空股份，估計處分利益高達62億元，長榮海運董事張國華、柯麗卿等人知悉這項對海運財務利多的內線交息後，在重大訊息公告前的禁止交易期間，大舉買進由海外巴拿馬長榮國際等公司出脫的海運股票，擬制性不法獲利達21億元。

▲長榮海運董事柯麗卿。（圖／記者劉昌松攝）

▲長榮海運董事柯麗卿。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，張國華在進行交易前，曾告知三弟張國政可出脫海運持股，再買下張國華拋出的航空股，透過市場交易機制，達成張國華擁有長榮海運、張國政擁有長榮航空的海空分治結果，沒想到，張國華另以其他公司名義在市場上出高價截住航空股，導致張國政賣了海運，卻買不到航空，落得兩頭空。

▲▼長榮海運內線交易案，董事戴錦銓移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲長榮海運董事戴錦銓。（圖／記者劉昌松攝）

全案經證交法查核後出具「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」，認本案重大消息公開前之禁止交易期間，張國華等人曾交易長榮海運公司股票，檢調專案小組分析相關事證後，在6兵分10路搜索長榮海運、巴拿馬長榮國際、長榮國際等公司，並以涉嫌內線交易罪被告身分，約談張國華、張國政兄弟，以及協助股票交易的長榮老臣柯麗卿、戴錦銓等人。

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