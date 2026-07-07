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基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬向家長道歉

▲基隆「名人幼兒園」涉虐童 謝國樑90度鞠躬向家長道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲第五度會見名人幼兒園家長，謝國樑90度鞠躬道歉承諾善後。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市名人幼兒園虐童案持續延燒，市長謝國樑6日晚間第五度與受害幼童家長召開協調說明會，並於會議尾聲主動向家長90度鞠躬道歉，坦言身為市長也是家長，對事件感到難過與無力。他同時宣布，將成立跨局處專案小組，由市府秘書長謝孝昆擔任召集人，統籌幼童安置及協助家長求償事宜，並成立法律協助LINE群組，提供家長後續興訟及求償所需的法律協助。

名人幼兒園協調說明會6日晚上6時在七堵區堵北里民活動中心舉行，由謝國樑親自主持，市府秘書長謝孝昆、兒少處長吳雨潔、警察局長林信雄、法制及勞動處長劉邦繡、政風處長李國正及綜合發展處長陳瑋等人出席，基隆市議會副議長楊秀玉，以及市議員曾怡芳、張耿輝與蔡旺璉服務處代表也到場關心。

會中不少家長質疑，名人幼兒園負責人及涉嫌施暴的教保員為何仍未出面，要求市府協助安排到場面對家長說明。謝國樑隨即請教育處人員前往與園方溝通，但園方最終仍拒絕出席。由於名人幼兒園屬私立機構，市府無法強制要求到場，謝國樑也對此表達無奈。

謝國樑表示，身為市長，更是一名家長，看到事件發生感到非常痛心，也充滿無力感。他指出，幸好監視器畫面得以完整保全，讓外界得以還原真相，替受害孩童討回公道，也感謝媒體持續關注及基隆地檢署加速偵辦，雖然司法程序仍需時間，但市府會一路陪伴家長，持續透過會議逐一解決問題。

謝國樑宣布，市府將立即成立專案小組，由謝孝昆擔任召集人，統籌幼童安置、跨局處協調及家長求償協助，並成立法律協助LINE群組，提供家長法律諮詢及訴訟支援，協助後續民事求償程序。

謝國樑也表示，7日上午將由謝孝昆主持跨局處會議，對外說明家長意見及市府因應措施，並完成會議紀錄，讓未能出席今晚說明會的家長也能掌握相關資訊。

談及教育處日前因相關發言引發外界爭議，謝國樑表示，教育處相關人員確有發言失當之處，市府將全面檢討相關作業流程及應對方式，下週一（13日）對外公布人事調整方案。

會中也有家長反映，市府原先在堵北里民活動中心設置6台電腦供家長分工檢視幼兒園監視器畫面，之後卻縮減為1台，且改至教育處查閱，造成不便。對此，謝國樑承諾，下週起將在百福國中重新設置6台筆記型電腦，供家長檢視監視器畫面，加快查閱進度。他強調，「今天在這裡向家長承諾，就一定會做到。」

基隆市政府日前已完成第一階段行政調查，7月3日宣布兩名涉案教保員林佳靜、劉可婕各裁罰40萬元，並終身不得再任教保服務人員；幼兒園負責人裁罰6萬元，幼兒園並停止招生1年。

此外，市府今天也宣布，7月7日將召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，審議第二階段行政調查結果；若委員會審議通過，市府將於7月8日公告裁處名人幼兒園永久停業，以維護幼兒受教安全及社會信賴。

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►基隆「名人幼兒園」涉虐20幼童　市府公布2名教保員姓名

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