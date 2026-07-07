獨家／知名電商前經理控遭職場霸凌1年半！申訴反被炒　法院裁准復職月領14.5萬

▲詹姓男子(左圖)指控在酷澎工作遭主管霸凌，因壓力過大一度濕疹纏身，到現在腿上還留有傷疤(右圖)。（圖／記者張琦珍攝）

記者張琦珍／台北報導

職場霸凌專法才剛上路，知名電商酷澎就爆出職場霸凌與不當解僱爭議。曾任酷澎資深客服經理的詹姓男子指控，遭主管以考績刁難、降職，還被要求兼兩份工作，並多次在公開會議中被羞辱；他申訴後反遭解僱，因此提告求償50萬元，並要求確認僱傭關係存在。台北地院日前裁定，官司確定前，酷澎須繼續僱用詹男，並按月支付14.5萬元薪水。

控遭職場霸凌1年半 失眠、腸躁症、濕疹全上身

曾任職微軟、GOGORO等企業、有20多年客服工作經驗的詹男接受《ETtoday》訪問指出，他在酷澎工作1年10個月，遭直屬主管謝女職場霸凌長達1年半，導致失眠，還罹患腸躁症、濕疹。他秀出腿上濕疹疤痕控訴，壓力最大時，手、腳、腰、背都出現濕疹，身心飽受折磨。

▲詹姓男子向法院提告，指在酷澎遭遇職場霸凌，申訴後被解僱。(圖／記者張琦珍攝)

詹男說，他在酷澎專責處理棘手客訴，壓力本來就不小，但比起主管謝女帶來的霸凌壓力，他反而覺得「與客戶溝通還比較輕鬆」。 他說，當時常感到莫名悲傷，甚至出現負面想法，「因為不管你怎麼做，都會被攻擊、刁難。」他原以為只要把工作做好，一切就會好轉，「但霸凌始終沒有停止」，最後還被解僱。他決定透過司法爭取權益，也希望自己的遭遇能讓其他職場受害者借鏡。

會議遭高分貝斥責 控主管公開羞辱

原本任職犀牛盾的詹男，2024年4月被酷澎挖角擔任資深客服經理，但同年7、8月起，他便陷入職場霸凌噩夢。詹男指控，謝女多次在網路會議中，趁他報告時高分貝斥責「你報告這個要做什麼，一點意義都沒有」、「你不要說了」，並插嘴阻止他發言，卻允許其他同事繼續報告。

▲詹男說，他因遭遇主管職場霸凌，導致一度濕疹纏身，腿上還留有疤痕。(圖／記者張琦珍攝)

詹男也控訴，謝女經常以反諷語氣攻擊他，包括「你為什麼到現在還在問？」、「你到底是哪裡不懂？」甚至斥責他浪費大家時間；還多次以不耐煩語氣阻止他發言，稱「這個你不要問」、「你不要插嘴」，讓他在同事面前感到強烈羞辱。

被要求PIP又降職 還得兼原本工作

同年9月，謝女又以考評未過為由，要求詹男進行績效改善計畫PIP，卻未告知考核標準。1個月後，謝女再以PIP未過為由，要求他降級轉任，但仍須兼任原本工作，等於兩份工作都被納入考核。

詹男指出，去年3月，謝女再指他年度考評未過；同年8月7日，他接到人資通知要求離職，所幸新主管出面表示他工作表現正常，也已通過PIP考評，事件才暫時不了了之。

處理900件客訴仍被打低考績 申訴後未獲回覆

詹男表示，他任職期間處理超過900件客訴，不少案件都配合顧客時間，在下班後加班處理，但謝女不准他報加班，更不用說加班費；另一方面，謝女卻又稱他「考核不通過」，但始終沒有說明明確標準與理由。詹男因此在去年10月向公司倫理部門提出霸凌申訴，但至今未獲回覆，也未獲處理。

他為證明謝女「以考核之名，行霸凌之實」，今年1月18日從公司電腦下載自己處理過的案件，準備寄到個人信箱回家整理，但一寄出就被資訊部門攔截。2月2日公司就以他違反工作規則，情節重大為由，將他解僱。

詹男說，這些資料只是為了證明「自己是有做事的人」，並非要挪作他用，且依據工作規則應是記一小過，但公司卻直接解僱，他懷疑「公司是否用這種方式來迴避霸凌申訴與考核標準說明？」

酷澎稱恐洩密 法院裁准暫時復職

酷澎則向法院抗辯，對詹男已喪失信賴基礎，若繼續僱用，可能造成業務機密重大風險，甚至影響企業存續；且詹男所提出的薪資、房產等資料，不能證明有回到酷澎工作以維持生計的強烈需求，請求法院駁回。

▲知名電商酷澎遭指控有職場霸凌情形。（圖／VCG）

但法院認為，酷澎雖稱詹男有機密資訊外洩疑慮，但並未具體說明詹男的機密資訊已有外洩，且酷澎也可透過工作規則或其他管理方式防止風險。因此裁定全案確定前，酷澎應繼續僱用詹男，並按月給付14.5萬餘元，酷澎不服，已抗告。至於，詹男所提職場霸凌求償與僱傭關係確認兩案，仍在法院審理中。