男生對「兄弟的女友」真的沒想法？　網吐實話：能是朋友不容易

▲男生完全不會對兄弟女友有想法嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，她十分好奇男性對於兄弟的伴侶是否真的毫無感覺？男友曾說自己不會產生想法，但如果對方各方面條件完全符合自身喜好時，男性真的可以心如止水嗎？貼文曝光後，引起討論，不少男網友也吐露真心話。

男性對兄弟女友會有想法嗎？

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這名女網友在Dcard上，以「男生真的對兄弟女友完全沒想法嗎？」為標題發文。原PO透露，男友告訴她，自己對好友交往或想追求的女性絕對無感，但她十分好奇，若兄弟伴侶的外貌與個性皆完美符合自身喜好時，男生是否真能心如止水？還是僅因為彼此有交情，才沒有任何行動？

會追求兄弟的前任嗎？

此外，原PO也進一步提出假設，詢問如果兄弟的女友變成了前女友，男性心中的界線會落在哪裡？好奇大家是否就能夠接受並展開追求？她很好奇男生真實的想法。

貼文曝光後，男網友紛紛回應，「會把那個火苗掐熄，撇除曹賊，有偶對男生來說，本身其實就是一種解點，所以網美才不喜歡在IG放男友或老公，因為男粉絲會退追」、「不會有想法，就算他們分手後，也不會對那個女的有想法」、「我自己完全不會，無論你再漂亮，完全不會，就算分手了也不會」、「個人只會欣賞（一開始），久了就無感了。只能說，能是朋友不容易，為了一個女生心裡有疙瘩或撕破臉不值得」。