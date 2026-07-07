一堆人電腦卡頓「狂點關機再開」超可怕！內行死都不碰：做錯這步檔案轉圈轉到下班

▲電腦變慢卡頓，單純點選「關機再開機」其實無法清除系統錯誤！專家指出Windows預設「高速啟動」，只有點選「再啟動」才能真正幫設備大掃除。（示意圖／記者王麗琴攝）

記者張芳瑜／綜合報導

在辦公室或遠距工作時，每當遇到電腦運作卡頓、網頁轉圈圈轉不停，或是應用程式突然崩潰，十個上班族大概有九個第一反應都是：「先關機，等一下再重新開機。」然而，這個從Windows XP時代就流傳至今的「職場大絕招」，在目前的系統架構下已經悄悄失效了。根據日本網站《イチオシ》報導指出，從Windows 10到大家現在常用的Windows 11，微軟在電源管理機制上「動了手腳」，導致「關機後再開機」與「直接點選再啟動」完全變成是兩碼子事。如果沒搞懂這個差別，你不管關機重開幾次，那些討人厭的藍白畫面、當機卡頓還是會如影隨形，白白浪費寶貴的下班時間！

一、打破上班族舊迷思：你以為的關機，其實只是在「睡覺」

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為什麼以前關機重開包治百病，現在卻沒用了？這都是因為微軟為了追求「開機速度」而做的一項貼心設計。

（一）微軟「高速啟動」的秘密：錯誤也被一起打包了

過去老電腦的關機，是把記憶體裡的東西全部清空，下次開機時再老老實實重新載入。但現在Windows預設開啟了「高速啟動（Fast Startup）」功能。當你點選「關機」時，電腦表面上燈熄了、螢幕黑了，但私底下其實是把當前的系統狀態、硬體驅動程式資訊直接打包，寫進硬碟的暫存檔裡，進入一種類似深度睡眠的狀態。下次你按下電源鈕，電腦就會直接讀取這個檔案，好讓你覺得「哇，開機變好快！」

但問題來了：如果你的電腦是因為軟體衝突或記憶體過載而卡頓，這種「假關機」只會把這些錯誤狀態一起打包封存。當你再次開機，系統只是把剛才的錯誤原封不動地「複製貼上」回來，根本沒有達到重設的效果。

（二）「再啟動」才是真正的系統大掃除

相較之下，當你點選螢幕上的「再啟動（Restart）」時，Windows才會乖乖聽話，強制關閉所有執行中的程式、徹底清空記憶體暫存，並且重新初始化所有硬體。所以，如果電腦真的嚴重卡頓，請認明「再啟動」按鈕，這才是真正幫電腦洗心革面的大掃除。

二、普通上班族必學：迎戰辦公室冷氣與通勤包包的電源調度學



了解這個冷知識後，在台灣高溫悶熱的通勤環境以及辦公室日常中，上班族最常遇到的另外兩個電源選項「睡眠」與「休眠」，也該因地制宜調整用法。

（一）辦公桌前的短暫離席：善用「睡眠」模式

「睡眠（Sleep）」模式就像是讓電腦打個盹。它只會消耗極少量的電力來維持記憶體的記憶，當你開完會、吃完午餐回座位，掀開筆電螢幕或敲個鍵盤，兩三秒內就能立刻回到工作畫面，最適合在辦公室內部移動或短時間離席時使用。

（二）捷運機車通勤族的救星：請改用「休眠」模式

許多人下班時圖個方便，筆電螢幕一蓋、直接塞進包包就去搭捷運或騎車回家。但微軟系統常常會因為背景更新或異常訊號，在包包裡「意外被喚醒」。這在台灣潮濕悶熱的夏天非常致命，常常回到家一打開包包，筆電因為在密閉空間瘋狂運轉，熱到簡直像個剛出爐的烤箱，不僅嚴重傷電池，甚至有燒壞硬體的風險。

因此，建議下班通勤的普通上班族，請養成改用「休眠（Hibernate）」的習慣。休眠會把目前所有開著的工作網頁、沒存檔的Excel報表全數寫入硬碟，然後徹底切斷電源。這樣做不但耗電量歸零，更能杜絕筆電在包包裡發燙變烤箱的悲劇，隔天到公司一開機，昨天沒做完的工作分頁依然都在，省電又安全。

職場護腦小提案

天天面對繁重的工作，我們不需要去背那些複雜的IT專有名詞，只要把以下三個簡單的口訣融入日常習慣，就能讓生產力工具乖乖聽話，不再動不動就罷工鬧脾氣：

電腦卡頓時，請直覺點選「再啟動」：遇到軟體轉圈圈、網路突然斷線或系統卡死，請放開實體電源鈕，直接點選螢幕上的「再啟動」，讓電腦真正重開機。

短暫離開用「睡眠」，放進包包用「休眠」：中午吃飯讓電腦打盹選睡眠；下班塞進包包通勤、或是週末放假，請選「休眠」或完整關機，保護筆電不變烤箱。

如果還是常常當機，可以手動關閉「高速啟動」：若公司內部一些舊款的系統或ERP軟體經常跟Windows鬧脾氣，可以請IT同事幫忙，手動到控制台的電源選項裡把「高速啟動」勾選取消，雖然開機稍微慢個幾秒，但能換來每次開機都是最乾淨、最不容易當機的全新起點。