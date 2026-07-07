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你家是不是一罐油用到底！衛福部提醒橄欖油也不是萬能　不同料理要選對油

▲▼衛福部,橄欖油,挑選油。（圖／記者楊智雯攝）

▲依照不同料理方式選擇適合的油品，才能兼顧健康與安全。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

近期大豆油遭檢出「苯駢芘」超標事件，引發不少民眾對食用油安全的關注，也讓「家裡的油到底還能不能吃」、「是不是只買橄欖油最安全」成為熱門討論話題，不少家庭為了方便，從早餐煎蛋、中午炒青菜，到假日炸雞塊，幾乎都是同一瓶油一路用到底，然而，真正需要注意的不是只看品牌或價格，而是依照不同料理方式選擇適合的油品，才能兼顧健康與安全。

事實上，衛福部曾指出，橄欖油雖富含單元不飽和脂肪酸（Omega-9），其中油酸約占七成，且含有多酚等植化素，對健康具有不少益處，因此一直被視為健康用油代表。不過，相較於其他食用油而言，橄欖油的多元不飽和脂肪酸含量相對較低，且橄欖油也與大部分植物油一樣，Omega-3脂肪酸含量較低，考量人體理想油脂攝取比例，並不建議以橄欖油作為單一用油來源，仍應搭配不同種類的油，才能讓脂肪酸攝取更均衡。

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除了油脂種類外，烹調方式也會影響油品安全，不同食用油因脂肪酸組成及耐熱性不同，適合的料理方式也有所差異，一般植物油含有較高比例的不飽和脂肪酸，較適合低溫或中低溫烹調；若長時間高溫加熱、反覆油炸，容易加速油脂氧化，產生對健康不利的氧化物，因此不論使用哪一種油，都應避免反覆回鍋使用，並減少油炸料理攝取，與其追求「最好的一瓶油」，不如依照不同料理方式準備2至3種食用油輪流使用，才能兼顧營養與耐熱需求。

許多人以為橄欖油不能加熱，其實近年研究已指出，初榨橄欖油具有不錯的氧化穩定性，可用於一般家常烹調，澳洲註冊營養師團隊Eat Well Nutrition建議，若希望完整保留初榨橄欖油中的多酚、維生素E與天然香氣，仍以沙拉、冷盤、沾麵包或料理完成後淋上食用最能發揮營養價值，因此是不少地中海飲食常見的用法，也提醒民眾挑選油品時，更要考量料理方式與油品特性。

常見食用油怎麼選？不同油品特色一次看

● 酪梨油：耐高溫、適合煎炒肉類與魚類
酪梨油由酪梨果肉萃取而成，富含單元不飽和脂肪酸及維生素A、D、E，具有較高的發煙點，適合煎、炒等中高溫料理，由於風味清爽、不易搶味，也常被用於沙拉或自製醬料。

● 米糠油（玄米油）：耐熱性佳，適合日常熱炒
米糠油取自稻米胚芽與米糠，含有維生素E、植物固醇及穀維素等成分，同時富含單元不飽和與多元不飽和脂肪酸，由於發煙點較高、耐熱性佳，是不少家庭用於熱炒、煎煮的常見油品。

● 棕櫚油：飽和脂肪較高，建議適量攝取
棕櫚油約有一半為飽和脂肪酸，長期攝取過多可能增加心血管疾病風險，因此多數健康飲食建議仍以不飽和脂肪酸比例較高的植物油作為日常主要用油，部分加工食品及混合植物油中也可能含有棕櫚油，選購時可留意成分標示。

● 芥花油（菜籽油）：脂肪酸比例均衡，用途廣泛
芥花油由油菜籽提煉而成，飽和脂肪含量較低，同時含有單元不飽和脂肪酸及植物性Omega-3脂肪酸，適合涼拌、煎炒及一般家庭烹調，是用途相當廣泛的植物油之一。

● 淡味橄欖油：耐熱性較高，適合日常料理
淡味或特淡味橄欖油經過精製處理，風味較溫和，雖然顏色與香氣不如特級初榨橄欖油濃郁，但脂肪酸組成差異不大，且發煙點相對較高，更適合煎、炒等日常加熱料理。

● 花生油：香氣溫和，適合中式熱炒
花生油富含單元不飽和脂肪酸，耐熱性不錯，加熱後不易影響食材原有風味，因此常被運用於中式快炒、煎煮及亞洲料理。不過，花生過敏者仍應避免食用。

● 葵花油：富含維生素E，適用多種料理
葵花油富含維生素E，飽和脂肪含量相對較低，味道清淡、不易影響食材風味，適合煎炒、烘焙及一般家庭料理，是常見的多用途植物油。

● 芝麻油：香氣濃郁，適合作為提味用油
芝麻油具有濃厚堅果香氣，適合拌麵、拌菜、湯品或亞洲料理增添風味，也可用於部分熱炒料理。不過由於香氣較重，通常較適合作為調味油，而非大量烹調使用。

● 澳洲堅果油：高油酸油品，兼具涼拌與加熱用途
澳洲堅果油富含單元不飽和脂肪酸，具有天然堅果香氣，不僅適合沙拉、冷盤，也能用於一般煎炒料理，是近年逐漸受到關注的植物油之一。

● 特級初榨橄欖油：保留天然多酚，適合涼拌或低溫料理
特級初榨橄欖油來自橄欖第一次冷壓萃取，富含單元不飽和脂肪酸及天然多酚，風味濃郁，適合沙拉、醃漬、沾麵包或料理完成後淋上，也可用於一般家常烹調，但若希望保留更多天然植化素，仍建議避免長時間高溫加熱。

● 椰子油：飽和脂肪含量高，不宜過量食用
椰子油雖含有中鏈三酸甘油酯，近年受到部分飲食族群關注，但其飽和脂肪比例接近九成，仍建議適量食用，不宜作為唯一或主要食用油來源。

● 亞麻仁油：富含Omega-3，不建議加熱
亞麻仁油是植物性Omega-3脂肪酸的重要來源，但耐熱性較差、發煙點低，不適合煎、炒、炸等高溫料理，建議直接加入沙拉、優格、豆漿或料理完成後再淋上，較能保留其營養價值。

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衛福部橄欖油挑選油

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