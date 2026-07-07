iPad 將被取代？外媒點名蘋果 2 新品恐引爆「網內互打」

▲蘋果 iPad 優勢仍在於效能媲美筆電，又能提供更彈性的使用情境。（圖／蘋果提供）

記者黃肇祥／綜合報導

蘋果 iPad 長期稱霸全球平板市場，不僅價格合理，硬體與軟體表現均十分優異，被許多網友認為平板市場只分「iPad 與其他」。不過， Pad 最大的敵人恐怕不是 Android 陣營，而是自家人。外媒《9to5mac》分析指出，蘋果接下來預計發表的摺疊 iPhone 與觸控 MacBook，皆可能撼動 iPad 的產品未來。

外界盛傳，蘋果即將在今年發表首款摺疊手機 iPhone Ultra，其展開後可提供 7.7 吋的大螢幕，相當於 iPad mini 的視覺表現；年底還預計推出一款高階的 MacBook Ultra，這將是蘋果第一次在筆電上導入觸控螢幕，能仿效 iPad 的部分操作方式與使用體驗。

《9to5mac》認為，這兩款產品短期內都不會影響 iPad，但隨著時間推移，產品之間恐怕有互相蠶食市場的風險。例如，當摺疊 iPhone 獲得消費者青睞後，蘋果可能會推出更多尺寸選擇，且隨著價格逐年下修，未來許多消費者可能會直接選擇摺疊 iPhone 來替代 iPad；同樣地，若蘋果將觸控螢幕下放至所有 Mac 產品線，iPad 就會失去「大螢幕手指操作」的獨特優勢。

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不過許多網友認為，iPad 目前仍有許多無法被替代的使用情境。像是 MacBook 無法將螢幕拆下，機動性仍不如 iPad，且 iPad 擁有更多搭配 Apple Pencil 進行手寫筆記、繪圖的使用方式，這是目前 MacBook 無法辦到的；另外，不少人認為「作業系統」才是關鍵，如果 iPhone 無法運行 iPadOS，即便有了更大螢幕也無法有效提高生產力；反之，若 iPad 未來能採用 macOS 電腦系統，則可能會對 MacBook 造成一定的威脅。