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帶女友遊歐洲「旅費20萬男生全出」提1要求！女友秒拒：你好窮

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲雙方因此大吵一架。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

不少新婚夫妻都會計劃蜜月旅行，讓彼此感情更甜蜜，有網友分享，朋友近期想帶女友到歐洲旅遊，由於預算吃緊，且旅費由男方全額負擔，約20萬元，因此詢問是否能「順便當蜜月？」女方一聽立刻拒絕，並說「你好窮喔！」貼文掀起網友熱論。

帶女友去歐洲旅遊　男方想順便蜜月

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有網友在Threads發文，朋友近期打算帶女友到歐洲旅遊，費用由男方全額支付，由於預算有限，一趟下來可能要花到約20萬元，因此詢問女方能不能把這趟旅程「順便當蜜月？」女方聽完後直接回應「不行，你好窮喔。」雙方大吵一架，最後妥協改成日本旅遊，費用由男方全出，歐洲等之後真的蜜月旅行再去。

原PO聽了朋友的抱怨後表示，「一個準備要論及婚嫁的人，到底為什麼可以理直氣壯一毛不出，還一邊羞辱對方的經濟能力？」可以覺得對方窮，但直接說出口有點過分，「很心疼朋友，希望他不要因此內耗，你已經足夠好了。」

貼文一出，網友紛紛表示，「那是你朋友自己的選擇，所以也只能他自己承受」、「現在20萬的旅行出不起說你窮，之後200萬的車買不起說你窮，以後2000萬的房子買不起也說你窮」、「婚姻是互相幫忙互相付出，一點都不想付出的另一半，不論男女都很可怕」、「真的要結婚嗎？有時候覺得婚姻很難，難的不是錢，而是那份互相的心，很難找啊」、「你好窮這句話未來真的結婚可能會不斷上演⋯⋯慎思啊」。

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