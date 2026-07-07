冰箱膠條黑黑的是發霉嗎？清潔專家提醒別只用濕抹布恐讓黴菌反覆長

▲冰箱膠條受損會影響冷藏效能。（示意圖／資料照）

記者楊智雯／綜合報導

不少人都有這樣的經驗，打開冰箱或洗衣機時，發現門邊橡膠膠條冒出一點一點的黑色斑點，以為只是沾到髒東西，隨手拿濕抹布擦一擦就關上家電。《Tom's Guide》指出，家電膠條因長期處於潮濕、密閉的環境，加上容易殘留食物碎屑、油脂及水氣，若清潔後沒有完全擦乾，反而容易讓濕氣殘留在膠條摺痕中，成為黴菌孳生的溫床，久而久之除了影響外觀，也可能產生異味，甚至降低家電密封效果，不少家庭誤以為家電故障，其實問題出在平時忽略的膠條保養。

美國疾病管制與預防中心也指出，黴菌生長最重要的條件就是水分，只要環境持續潮濕，各種材質表面都可能長出黴菌，因此比起噴清潔劑，更重要的是降低濕度、保持乾燥，每次使用家電後，可順手檢查膠條是否殘留水珠、油漬或食物碎屑，清潔完要確實擦乾，才能降低黴菌反覆生長的機率。

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美國居家生活網站《The Spruce》建議，冰箱膠條屬於最容易藏污納垢、卻也最容易被忽略的區域，平時保養可掌握以下幾個重點：

● 使用中性清潔劑搭配軟布擦拭，避免使用研磨工具

許多人看到黑色污漬，就習慣拿菜瓜布、鋼刷或強效去污產品反覆刷洗，希望一次刷乾淨，但過度摩擦反而可能刮傷橡膠表面，使細小裂縫更容易堆積灰塵、水分及油污，建議使用軟布或柔軟海綿，搭配少量中性清潔劑輕輕擦拭，再針對膠條摺痕仔細清潔，既能降低對橡膠的損傷，也有助於延長膠條使用壽命。

● 清潔後一定要完全擦乾，再讓家電保持短暫通風

不少人清潔完成後，直接將冰箱或家電門關上，以為已經完成保養，其實殘留在膠條縫隙內的水分，反而可能持續維持潮濕環境，《The Spruce》提醒，清潔後最好再以乾布仔細擦乾膠條，確認沒有殘留水氣後再關上，才能降低黴菌反覆滋生與異味產生的機率。

● 定期檢查膠條是否老化、龜裂或密封不良

除了清潔之外，膠條本身的狀態也需要定期檢查。如果發現膠條已經出現龜裂、變硬、失去彈性，或關門後密封效果變差，即使表面擦拭乾淨，也可能影響冷藏效率，增加耗電量，若黑色污漬已深入橡膠內部、反覆清潔仍無法去除，建議請原廠或專業維修人員評估是否需要更換膠條，以維持家電正常運作及良好的密封效果。