夏天聚會直接嗨起來！台啤「暢飲一夏送現金」最高抽10萬元

▲台灣啤酒推出「暢飲一夏送現金」開瓶有獎活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日最適合來瓶冰涼啤酒消暑！台灣啤酒推出「暢飲一夏送現金」開瓶有獎活動，即日起購買指定0.6L瓶裝台灣啤酒系列，打開瓶蓋就有機會抽中現金大獎或再來一瓶，最高獎金10萬元，總獎金高達200萬元，讓夏日聚會多一份開瓶驚喜，聚會爽度直接加倍。

夏天喝啤酒就是爽快 聚餐、宵夜、烤肉一開瓶就有氣氛

進入夏季後，白天高溫悶熱、晚上也還是黏膩難耐，這時候最對味的，就是來一瓶冰到冒水珠的台啤。不管是下班後衝熱炒店、三五好友宵夜局、假日烤肉露營，還是在家邊追劇邊放空，只要台啤一開，氣氛馬上到位。

看準夏季啤酒飲用旺季，台灣啤酒推出「暢飲一夏送現金」活動，把消費者熟悉的「開瓶瞬間」變成驚喜時刻。只要購買印有活動瓶蓋的指定瓶裝台啤，開瓶就有機會獲得現金獎或現品獎，讓今夏喝啤酒不只清涼，也有機會把獎金帶回家，乾杯更有感。

▲指定瓶裝台啤開瓶有獎，最高10萬元現金爽爽拿。

指定瓶裝台啤開瓶有獎 最高10萬元現金爽爽拿

本次活動品項包含印有活動瓶蓋之「金牌」、「金牌ONE」、「經典」及「18天生啤酒」0.6L瓶裝商品。消費者購買指定活動商品後，即可透過瓶蓋確認是否中獎，開瓶那一刻不只期待啤酒的冰涼口感，也多了抽中獎金的刺激感。

活動獎項包含多項現金獎，最高可抽10萬元現金，共有6名得主；另有5萬元、2萬元、5千元與2千元等現金獎項，總獎金高達200萬元。此外，活動也規劃「金牌壹瓶」與「再來一瓶」等現品獎，讓民眾在夏日暢飲時增添小確幸，讓夏天聚會從第一瓶嗨到下一瓶。

▲冰涼台啤陪你暢飲一夏，開瓶就有機會中獎。

冰涼台啤陪你暢飲一夏 開瓶就有機會中獎

在夏季聚會、餐飲場合與戶外活動中，啤酒向來是炒熱現場氣氛、打破社交冰點的絕佳催化劑。無論是喜歡新鮮夠勁18天生啤酒、清爽低負擔的金牌ONE啤酒、或是不敗的大眾口感金牌跟經典啤酒，都能陪伴消費者度過沁涼暢快的夏天。

這次透過「暢飲一夏送現金」開瓶有獎活動，讓每一次開瓶都不只是喝啤酒，而是多了一個「會不會中獎」的期待感。朋友聚會時一人開一瓶，比的不是誰先乾杯，而是誰的瓶蓋最有驚喜，說不定10萬元現金大獎，就藏在下一個開瓶瞬間。

活動至2026年8月底 詳細辦法請見官網

「暢飲一夏送現金」活動期間自即日起至2026年8月31日止，兌獎期限至2026年9月30日止。活動商品即日起陸續於各通路上架，實際販售品項依各通路現場為準。

現品獎與現金獎皆須持本次活動實體瓶蓋兌換，詳細活動辦法、兌獎流程、兌換通路與相關注意事項，請以活動官網公告為準。

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