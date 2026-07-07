　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

夏天聚會直接嗨起來！台啤「暢飲一夏送現金」最高抽10萬元

▲▼台啤,暢飲一夏,抽10萬元

▲台灣啤酒推出「暢飲一夏送現金」開瓶有獎活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日最適合來瓶冰涼啤酒消暑！台灣啤酒推出「暢飲一夏送現金」開瓶有獎活動，即日起購買指定0.6L瓶裝台灣啤酒系列，打開瓶蓋就有機會抽中現金大獎或再來一瓶，最高獎金10萬元，總獎金高達200萬元，讓夏日聚會多一份開瓶驚喜，聚會爽度直接加倍。

夏天喝啤酒就是爽快　聚餐、宵夜、烤肉一開瓶就有氣氛

進入夏季後，白天高溫悶熱、晚上也還是黏膩難耐，這時候最對味的，就是來一瓶冰到冒水珠的台啤。不管是下班後衝熱炒店、三五好友宵夜局、假日烤肉露營，還是在家邊追劇邊放空，只要台啤一開，氣氛馬上到位。
看準夏季啤酒飲用旺季，台灣啤酒推出「暢飲一夏送現金」活動，把消費者熟悉的「開瓶瞬間」變成驚喜時刻。只要購買印有活動瓶蓋的指定瓶裝台啤，開瓶就有機會獲得現金獎或現品獎，讓今夏喝啤酒不只清涼，也有機會把獎金帶回家，乾杯更有感。

▲▼台啤,暢飲一夏,抽10萬元

▲指定瓶裝台啤開瓶有獎，最高10萬元現金爽爽拿。

指定瓶裝台啤開瓶有獎　最高10萬元現金爽爽拿

本次活動品項包含印有活動瓶蓋之「金牌」、「金牌ONE」、「經典」及「18天生啤酒」0.6L瓶裝商品。消費者購買指定活動商品後，即可透過瓶蓋確認是否中獎，開瓶那一刻不只期待啤酒的冰涼口感，也多了抽中獎金的刺激感。
活動獎項包含多項現金獎，最高可抽10萬元現金，共有6名得主；另有5萬元、2萬元、5千元與2千元等現金獎項，總獎金高達200萬元。此外，活動也規劃「金牌壹瓶」與「再來一瓶」等現品獎，讓民眾在夏日暢飲時增添小確幸，讓夏天聚會從第一瓶嗨到下一瓶。

▲▼台啤,暢飲一夏,抽10萬元

▲冰涼台啤陪你暢飲一夏，開瓶就有機會中獎。

冰涼台啤陪你暢飲一夏　開瓶就有機會中獎

在夏季聚會、餐飲場合與戶外活動中，啤酒向來是炒熱現場氣氛、打破社交冰點的絕佳催化劑。無論是喜歡新鮮夠勁18天生啤酒、清爽低負擔的金牌ONE啤酒、或是不敗的大眾口感金牌跟經典啤酒，都能陪伴消費者度過沁涼暢快的夏天。
這次透過「暢飲一夏送現金」開瓶有獎活動，讓每一次開瓶都不只是喝啤酒，而是多了一個「會不會中獎」的期待感。朋友聚會時一人開一瓶，比的不是誰先乾杯，而是誰的瓶蓋最有驚喜，說不定10萬元現金大獎，就藏在下一個開瓶瞬間。

▲▼台啤,暢飲一夏,抽10萬元。（圖／台啤）

活動至2026年8月底　詳細辦法請見官網

「暢飲一夏送現金」活動期間自即日起至2026年8月31日止，兌獎期限至2026年9月30日止。活動商品即日起陸續於各通路上架，實際販售品項依各通路現場為準。
現品獎與現金獎皆須持本次活動實體瓶蓋兌換，詳細活動辦法、兌獎流程、兌換通路與相關注意事項，請以活動官網公告為準。

飲酒過量，有害健康。禁止酒駕。未滿十八歲禁止飲酒。
  

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯開賣台中爆紅「花型檸檬塔」　6款聯名甜點最低59元

十大防颱備品有哪些？網購整理清單　颱風前掌握三大檢查重點

必勝客開賣「皮卡丘、卡比獸」證件套　指定餐點送寶可夢卡牌包

天熱手搖飲外送訂單增4成　冰品「紅豆牛奶冰棒」最熱銷

7-11開賣「柯南變身雪糕」　全家推神祕口味、立頓奶茶流心冰

夏天聚會直接嗨起來！台啤「暢飲一夏送現金」最高抽10萬元

超商開賣雙鐵便當　藍皮解憂號、新世代列車特色款都有

【許伯開箱】嘎拔千萬狗舍浴火重生！神級新居曝光「中華電信全民生活節」回饋升級再抽黃金足球

【廣編】朝和生醫亮相生技展！宣布7月進軍馬來西亞、10月攜翁立友雲頂開唱

7-11推「皮克敏」10款周邊快閃購　水壺、餐具、便當袋都有

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

全聯開賣台中爆紅「花型檸檬塔」　6款聯名甜點最低59元

十大防颱備品有哪些？網購整理清單　颱風前掌握三大檢查重點

必勝客開賣「皮卡丘、卡比獸」證件套　指定餐點送寶可夢卡牌包

天熱手搖飲外送訂單增4成　冰品「紅豆牛奶冰棒」最熱銷

7-11開賣「柯南變身雪糕」　全家推神祕口味、立頓奶茶流心冰

夏天聚會直接嗨起來！台啤「暢飲一夏送現金」最高抽10萬元

超商開賣雙鐵便當　藍皮解憂號、新世代列車特色款都有

【許伯開箱】嘎拔千萬狗舍浴火重生！神級新居曝光「中華電信全民生活節」回饋升級再抽黃金足球

【廣編】朝和生醫亮相生技展！宣布7月進軍馬來西亞、10月攜翁立友雲頂開唱

7-11推「皮克敏」10款周邊快閃購　水壺、餐具、便當袋都有

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

【遇襲畫面曝】黑衣男近身3秒後出手　矢板明夫滿嘴鮮血

消費熱門新聞

許伯陪嘎拔重返新家！見證「中華電信全民生活節神助攻」

必勝客10口味大比薩外帶199元　摩斯月亮薯條買1送1只有3天

全聯開賣台中爆紅「花型檸檬塔」　6款聯名甜點最低59元

超商開賣「名偵探柯南」謎之雪糕

金黃地瓜條回歸！麥當勞為農民辦成發

超商特大杯咖啡「買1送1」

必勝客開賣「皮卡丘、卡比獸」證件套　指定餐點送寶可夢卡牌包

7-11推「皮克敏」10款周邊快閃購

超商開賣「台鐵、高鐵便當」期間限定特色款

全家「水蜜桃霜淇淋」買2送2　7-11推布丁冰沙

不是感冒！柚子醫師揭家中3大過敏地雷

柯南迷尖叫！「偵茶事務所」插旗 CoCo都可

全家新推「綠巨人玉米冰沙」　7-11限量預購戰鬥陀螺

超商周末優惠懶人包！7-11、全家、萊爾富「買1送1」

更多熱門

相關新聞

小野獸隔空對決老爸　林志傑好驕傲

小野獸隔空對決老爸　林志傑好驕傲

臺北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑即將迎來引退，球團在松山文創園區精心籌辦的《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，於29日展開媒體導覽。在眾多輝煌的生涯展品旁，最溫馨的亮點莫過於林志傑帶著兒子「小野獸」親自下場，體驗專為球迷規劃的數位互動區，小野獸甚至在投籃挑戰中繳出神準表現，讓一旁觀戰的林志傑笑得合不攏嘴。

台啤「雲泡」生啤酒減醣70%太欠喝！超綿密雲朵泡沫根本社畜靈魂洗滌器

台啤「雲泡」生啤酒減醣70%太欠喝！超綿密雲朵泡沫根本社畜靈魂洗滌器

帶雲豹奪第一　羅德爾奪年度教練

帶雲豹奪第一　羅德爾奪年度教練

季後賽碰林彥廷　高錦瑋說有用力

季後賽碰林彥廷　高錦瑋說有用力

雲豹「我就台」應援主題日季後賽登場

雲豹「我就台」應援主題日季後賽登場

關鍵字：

台啤暢飲一夏抽10萬元

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面